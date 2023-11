ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 6 Novembre 2023

S. LEONARDO ABATE

Settimana n. 45

Giorni dall’inizio dell’anno: 310/55

A Roma il sole sorge alle 06:49 e tramonta alle 16:58 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:10 e tramonta alle 17:02 (ora solare)

Luna: 14.13 (tram.)

Apogeo lunare alle ore 23 – distanza: km. 404.561.

Proverbio del giorno:

Novembre gelato, addio seminato.

Aforisma del giorno:

Sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi; ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori. (Gesù)