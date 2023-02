ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 13 Febbraio 2023

Lunedí, 13 Febbraio 2023

S. MAURA

—————————-



Settimana n. 07

Giorni dall’inizio dell’anno: 44/321

A Roma il sole sorge alle 07:08 e tramonta alle 17:40 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:28 e tramonta alle 17:46 (ora solare)

Luna: 0.36 (lev.) 10.37 (tram.)

Luna: ultimo quarto alle ore 17.03.

Proverbio del giorno:

L’acqua di febbraio è promessa per il granaio.

Aforisma del giorno:

Adoro gli scandali che riguardano gli altri, ma quelli che riguardano me non m’interessano. Non hanno il fascino della novità. (O. Wilde)