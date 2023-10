ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 22 Ottobre 2023

S. DONATO VESCOVO

—————————-



Settimana n. 42

Giorni dall’inizio dell’anno: 295/70

A Roma il sole sorge alle 06:31 e tramonta alle 17:18 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:49 e tramonta alle 17:25 (ora solare)

Luna: 14.15 (lev.) 23.31 (tram.)

Luna: primo quarto alle ore 04.30.

Proverbio del giorno:

D’ottobre pesce non si piglia che non sia triglia.

Aforisma del giorno:

Mi sento proprio schiantarmi il cuore dal petto nel sentire le tue sofferenze, e non so cosa farei per vederti sollevata. Ma perché agitarti tanto? Perché smani? E via, figliuola mia, mai ho visto regalarti tanti gioielli da Gesù come adesso. Mai ti ho vista così cara a Gesù come adesso. Dunque di che temi, tremi e paventi? Il tuo timore e tremore è simile a quello di un bambino che sta in braccio alla mamma. Dunque è timore sciocco ed inutile il tuo. (S. Pio da Pietrelcina)