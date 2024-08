Al Via il Nuovo Avviso Pubblico per i Voucher Sportivi ai Minori in Campania

Sono ufficialmente aperte le domande per i voucher sportivi 2024/2025, un’importante iniziativa della Regione Campania che offre ai giovani atleti tra i 6 e i 15 anni l’opportunità di partecipare gratuitamente ad attività sportive. Questo programma mira a sostenere le famiglie con fasce di reddito medio-basse, promuovendo il benessere fisico e sociale dei bambini attraverso lo sport.

Il contributo massimo erogabile per ogni bambino è di 400€, con agevolazioni maggiori previste per le famiglie numerose. La misura è riservata ai minori residenti in Campania, i cui nuclei familiari rientrano nei requisiti di reddito stabiliti.

Come Presentare la Domanda

Le famiglie interessate devono seguire alcuni semplici passaggi:

1. **Assicurarsi di avere l’ISEE aggiornato**: Questo è un requisito fondamentale per poter accedere al contributo.

2. **Iscriversi tramite la piattaforma online ARUS**: Le domande possono essere presentate accedendo al [link ufficiale](www.universiade2019napoli.it/avviso-pubblico-per-le-famiglie-voucher-ai-minori-per-laccesso-gratuito-allattivita-sportiva-annualita-2024-2025/) entro le ore 23:00 del 20 settembre 2024.

3. **Presentare la domanda utilizzando SPID o CIE**: La presentazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE) è necessaria per garantire l’autenticità della domanda.

Un’Iniziativa Innovativa

La Campania si distingue come la prima regione in Italia che individua il minore, e non l’associazione sportiva, come beneficiario diretto del contributo sportivo. Questa scelta sottolinea l’importanza di garantire direttamente ai bambini l’accesso alle attività sportive, favorendo così un maggiore coinvolgimento e sostegno alle famiglie.

“Siamo entusiasti di poter offrire questa opportunità ai giovani della nostra regione,” afferma Ettore Barra, portavoce dell’iniziativa. “Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini, e con questo programma vogliamo assicurarci che nessuno ne sia escluso a causa di difficoltà economiche.”

Promuovere il Benessere dei Bambini

L’iniziativa dei voucher sportivi rappresenta un passo importante verso la promozione di uno stile di vita sano e attivo per i giovani, offrendo loro la possibilità di praticare sport senza oneri finanziari per le famiglie.

Non perdere questa occasione unica per il benessere e la crescita dei tuoi figli! Per ulteriori informazioni e dettagli, visitare il sito ARUS e della Regione Campania.

