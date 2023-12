A Visciano l’Inaugurazione di SafetyForm: Impegno per la Sicurezza e la Tutela Ambientale

Il 9 dicembre, in una suggestiva cornice in piazza Lancillotto a Visciano, è stata inaugurata l’associazione SafetyForm, con il presidente Francesco Foglia alla guida. L’evento ha visto la partecipazione del parroco e del sindaco, sottolineando l’importanza e il sostegno istituzionale per l’associazione.

SafetyForm ha ufficialmente aperto le porte della propria sede, segnando un passo significativo nella promozione della sicurezza in vari settori. Tra i rami di competenza dell’associazione spiccano la sicurezza sul lavoro, il pubblico spettacolo, i servizi antincendio e la tutela ambientale. Questa vasta gamma di ambiti evidenzia l’impegno poliedrico di SafetyForm nel promuovere un contesto sicuro e sostenibile.

La presenza del parroco sottolinea anche l’aspetto etico e sociale dell’associazione, che si propone di essere un punto di riferimento per la comunità locale. Il sindaco, partecipando all’inaugurazione, ha riconosciuto il valore dell’iniziativa e il contributo che SafetyForm può apportare al benessere e alla sicurezza della città.

L’apertura di SafetyForm rappresenta un passo avanti verso una maggiore consapevolezza e attenzione alle questioni di sicurezza e tutela ambientale. La presenza dell’associazione è un segnale positivo di impegno attivo nella promozione di ambienti di lavoro sicuri, nell’organizzazione di eventi pubblici in modo responsabile e nella difesa del patrimonio ambientale locale. Un’iniziativa che promette di contribuire significativamente al miglioramento complessivo della qualità della vita nella comunità di Visciano.