270° Airola Città della Valle Caudina. L’evento sarà trasmesso in diretta da Radio GRS

Airola si prepara a ospitare il 270° evento annuale che trasformerà la città in un vivace centro di celebrazioni dal 29 agosto al 1 settembre 2024. Il festeggiamento, che avrà come sfondo la storica Valle Caudina, si arricchirà di trasmissioni in diretta su Radio GRS e sarà animato da una serie di ospiti speciali provenienti dal mondo dello spettacolo e della cultura, con appuntamenti che si svolgeranno nella suggestiva Piazza Nassirja.

L’evento, che coinvolgerà l’intera Valle Caudina, è il risultato della sinergia tra le diverse associazioni locali, che hanno lavorato con impegno per offrire una manifestazione ricca di emozioni e momenti di aggregazione. La storicità e la bellezza della Valle Caudina, attraversata dalla celebre Via Appia “Regina Viarum”, faranno da cornice a una serie di iniziative che celebrano la tradizione, la cultura e l’ospitalità del territorio.

Durante i quattro giorni di festeggiamenti, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a eventi culturali, musicali e gastronomici che renderanno omaggio alla ricca eredità storica e culturale di Airola e della Valle Caudina.

L’evento è patrocinato dalle autorità locali e sostenuto da numerose associazioni del territorio, che si sono unite per garantire un’esperienza indimenticabile a residenti e turisti. Con il supporto di Radio GRS, le emozioni e le attività saranno condivise in diretta radio, permettendo a tutti di vivere il festeggiamento anche a distanza.

Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria celebrazione della cultura e della tradizione di Airola e della Valle Caudina, un evento che promette di essere un grande successo e di rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

Airola, 29 agosto – 1 settembre 2024

Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta su Radio GRS