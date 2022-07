22, 23, 24 luglio: Musical Teatrale a Gesualdo. Gli artisti americani e gli studenti della Princeton University incontrano gli artisti italiani in uno spettacolo unico nel centro di Gesualdo

L’evento da non perdere ! Questo fine settimana, nel centro storico di Gesualdo (AV), avrà luogo un’autentica rappresentazione teatrale nata da un’inedita e originale collaborazione tra artisti e studenti americani della Princeton University con attori teatrali e musicisti campani.

Lo spettacolo sarà messo in scena per tre giorni consecutivi, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio, per dare a tutti la possibilità di non perdersi un evento esclusivo. Gli spettacoli inizieranno alle ore 20:00 e avranno luogo nel Palazzo Pisapia, nel centro storico di Gesualdo. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione, ma si consiglia di arrivare entro le 20.30 per avere il tempo di esplorare il Palazzo e godere del proprio posto a sedere.

Durante lo spettacolo, il pubblico sarà proiettato in due scenari principali. In un primo momento, si esplorerà l’interno di Palazzo Pisapia, camminando attraverso l’edificio e imbattendosi in vari personaggi e scene de “Lo Cunto De Li Cunti”, opera che si ispira alla vita e all’opera di Giambattista Basile e alla sua famosa raccolta di fiabe. In un secondo momento, si terrà un musical teatrale all’aperto nel cortile del Palazzo, incentrato sulla storia di Giambattista e di sua sorella Adriana Basile, una delle più famose cantanti liriche italiane del 1600, che si occupò della pubblicazione delle sue opere.

Gli Artisti

Tra studenti della Princeton University, artisti americani, vari artisti e compagnie teatrali locali, numerosi saranno i protagonisti della rappresentazione: in particolare, in “Lo Cunto de li Cunti” la sceneggiatura, la musica e testi sono di Peter Mills (www.petemillsmusic.com), con la produzione diretta da Cara Reichel (www.carareichel.com) e le musiche dirette da Ben Moss (www.benkmoss.com), il quale svolge anche il ruolo di interprete; la coordinatrice della produzione è Cassey Kivnick, il coordinatore locale è Maurizio Forgione, mentre la traduzione è stata curata da Forgione e Federico Ciccarelli della Compagnia Teatrale “La Fermata”.

Nella seconda parte, invece, i ruoli di Giambattista Basile e Adriana Basile sono interpretati dagli attori americani Broadway Andrew Mayer (www.andrew-mayer.com) e Tess Primack (www.tessprimack.com), artisti ospiti della Prospect Theater Company di New York (www.ProspectTheater.org), e dagli attori italiani Francesco Teselli e Gilda Ciccarelli della Compagnia Teatrale La Fermata, la scuola di recitazione e perfezionamento artistico di Ariano Irpino (AV) che, dopo l’esperienza dell’anno scorso online, ha deciso di collaborare nuovamente con Cara Reichel e Peter Mills nell’ambito del Global Seminar della Princeton University.

Inoltre, a supportare gli spettacoli e permetterne la rappresentazione, interverranno anche gli attori de I Pappaci, il gruppo teatrale amatoriale, la cui produzione si caratterizza per una scelta stilistica che spazia dal teatro in lingua al teatro in vernacolo e vanta di vari autori italiani e stranieri, da Gaetano Di Maio ad Alan A-yckbourn, da Eduardo De Filippo ad Ira Levin ed ancora Fayad, Peppino De Filippo, Valentin, Cugia, Di Piramo, De Santis, Rescigno, Maraini, ed altri ancora.

PIIRS Global Seminars

Questo esclusivo spettacolo è frutto del progetto educativo sostenuto dal PIIRS (Princeton Institute for International and Regional Studies) e sponsorizzato dal “Magic Grant” del Princeton Humanities Council, che finanzia esperienze di formazione al di fuori dell’ambito accademico.

Come ogni anno, infatti, il PIIRS, (Centro per la Ricerca, l’Apprendimento e il Dialogo sulle culture del mondo e sulle questioni globali della Princeton University) finanzia una serie di programmi internazionali e seminari globali, durante il quale gli studenti si spostano in tutto il mondo per esplorare, nel corso di sei settimane, le dimensioni internazionali dei loro interessi accademici in luoghi lontani dal loro contesto universitario.

Quest’anno, il Global Seminar “Musical Theater and Storytelling in Italy”, ha portato 13 studenti americani a trascorrere 42 giorni a Gesualdo (AV) per conoscere l’opera di Giambattista Basile. Durante questi giorni gli studenti oltre ad approfondire le loro conoscenze nel teatro musicale, hanno avuto la possibilità di imparare la lingua, la cultura e la storia campana ed italiana. Ringraziamenti

Tutti gli organizzatori sono entusiasti di mettere in scena il frutto del loro lavoro e fanno un ringraziamento speciale al Comune di Gesualdo per aver ospitato il Global Seminar e per mettere a disposizione gli spazi pubblici per la realizzazione dello spettacolo.

Inoltre, sono grati a tutti i partner comunitari dell’evento per il loro sostegno: il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino; l’Istituto Superiore Aeclanum; la Compagnia Teatrale La Fermata di Ariano Irpino; la Compagnia Teatrale I Pappici di Salerno. Infine, ringraziano Ruralis.com, Zembalo B&B e gli abitanti di Gesualdo che, in questo mese, hanno accolto e supportato gli studenti ed il progetto calorosamente.