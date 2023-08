Notte Bianca al centro storico di Ariano Irpino

Apertura prolungata di negozi, musei, e intrattenimento musicale fino alle prime luci dell’alba. Giovedì 10 agosto a partire dalle 20.30 nell’ambito della Boccata d’Ariano 2023, il centro storico mostra il fascino di una scenografia in notturna per approfittare delle suggestioni della tanto attesa tempesta di stelle.

Si tratta di una consuetudine affermata per il comune di Ariano, che accende i riflettori su uno degli spazi più suggestivi della città e richiama l’attenzione dei vacanzieri tanto quanto dei suoi concittadini e curiosi di passaggio, sulla bellezza del centro storico ma anche sull’intrattenimento di qualità. La Notte Bianca sarà anche l’occasione per visitare alcuni tra i principali siti storici e architettonici della città affiancati da guide esperte.

Lo rende noto l’amministrazione comunale della Città di Ariano, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il delegato al Commercio Andrea Melito. Come per tutti gli eventi promossi dal Comune, si preannuncia la disponibilità di tutti i servizi, per rendere la migliore accoglienza a quanti raggiungeranno Ariano dalle località limitrofe. Giovedì 10 agosto le vie del centro storico arianese saranno animate con negozi aperti fino a tardi, musica dal vivo, animazione itinerante per bambini. Sono state organizzate per l’occasione visite guidate al Museo Civico e della Ceramica, e alla Cattedrale con salita sul Campanile.

Ci saranno intrattenimenti musicali in Piazza Duomo, in Piazza Sant’Andrea, in Via d’Afflitto e a Piazza Garibaldi. Le visite guidate inizieranno alle 21.00 con partenza dal Palazzo degli Uffici, per visitare, nell’ordine: Museo, cattedrale e campanile. E’ gradita la prenotazione per le visite guidate.

L’Estate Arianese 2023 promossa dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura conferma la qualità dell’offerta culturale e l’efficienza dei servizi resi a quanti stanno affollando le strade della città.

Non fatevelo raccontare: raggiungeteci e condividete la serata con noi.

Per info e prenotazioni delle visite guidate contattare il numero: +39 339 85 16 946