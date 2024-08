GROTTAMINARDA. “Soul&Jazz Trio” al Castello d’Aquino per la rassegna “I Luoghi della Musica”

Torna a Grottaminarda la prestigiosa e consolidata rassegna itinerante “I luoghi della Musica”. L’appuntamento con il XXXII Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia a cura dell’Associazione “Toscanini Ets” e la Direzione Artistica del Maestro Antonella De Vinco, è per sabato 3 agosto alle ore 20:15 presso i suggestivi Giardini Pensili del Castello d’Aquino.

Il programma si preannuncia particolarmente coinvolgente con il “Soul & Jazz Trio” composto da Chiara Della Monica, voce, Giuseppe Maiellano, al piano, Francesco Cirillo, al flauto traverso.

Il Trio spazierà reinterpretando in chiave soul e jazz brani della musica pop e cantautorale italiana passando per i classici della tradizione napoletana fino a brani composti dalla stessa Chiara Della Monica. Qualche titolo: “Un anno d’amore” di Mina, “Senza fine” di Gino Paoli, “E dimmi che non vuoi morire” di Patti Pravo, “Anima” di Pino Daniele.

Dunque sonorità calde ed avvolgenti intrise di “amarcord” ma con una chiave di lettura moderna e trascinante.

Il concerto vede il patrocinio del Comune di Grottaminarda con la finalità di creare momenti culturali e di svago per i cittadini ma anche di far conoscere i propri beni culturali quali, in questo caso, il Castello d’Aquino, assurto oramai da diversi anni a “Luogo della Musica”.

L’Amministrazione invita quindi la cittadinanza a partecipare, l’ingresso è come sempre gratuito:

«Concerti di tale qualità ad ingresso gratuito rappresentano un’occasione da non perdere per chi ama la musica e per chi desidera momenti di socialità – afferma la Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci – Come Amministrazione riteniamo importante continuare ad investire sulla cultura e dunque continuiamo nella partnership con la rassegna “I luoghi della Musica”. Il Castello d’Aquino è anche il “luogo del cuore” mio, come dico spesso, ma credo di ogni grottese, quindi invitiamo tutti a venire e condividere insieme la bellezza della musica e la bellezza dei Giardini Pensili».

Il Soul & Jazz Trio, nasce recentemente ma tutti i componenti hanno condiviso più di un palco importante insieme. Il Conservatorio G. Martucci di Salerno è stato il luogo dove tutti e tre si sono laureati ma anche il luogo dove tutto ha avuto inizio, dove l’amore per la musica oltre ad essere la passione più grande è diventata una professione. Tutti i componenti del Trio hanno avuto modo di collaborare con artisti del calibro di Norma Winstone, Maria Pia De Vito, i Maestri Sandro e Dario Deidda, Serena Brancale, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista. Si sono esibiti presso importanti Associazioni e Teatri, tra cui il Verdi di Salerno e molti altri; inoltre fanno parte di altri ensemble musicali campani con i quali hanno inciso importanti dischi, tra cui “Banda Maje & Tonico 70” di cui Peppe Maiellano è il fondatore, l’autore ed il compositore del progetto, insieme hanno calcato grandi palchi come il Gaeta Jazz Festival, Locus Festival (Puglia), Genera Festival (Puglia), Salerno Jazz Festival. Il progetto, “Chiara Della Monica Soul & Jazz Trio”, nasce dalla voglia di suonare e sperimentare ancora insieme, far conoscere la musica di Chiara e la sua vena d’autrice e riscoprire i classici della musica italiana ed internazionale rivisitando tutto in chiave Jazz e Soul, con brani di artisti quali: Pino Daniele, Fabio Concato, Umberto Bindi, Patty Pravo, Mina, Modugno, Eduardo De Crescenzo, Sergio Endrigo, Lucio Dalla e molti altri.