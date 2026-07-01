Le “Notti Gialle” di Coldiretti a Benevento: tre giorni di gusto, musica e Made in Italy 

Dal 17 al 19 luglio il Mercato di Campagna Amica Campania porta in città il meglio dell’agricoltura regionale. Spazio a vini, street food contadino e confronto sulla tutela del vero italiano, domenica si assegnano gli Oscar Green.

Dal 17 al 19 luglio 2026, il cuore di Benevento ospiterà le “Notti Gialle” targate Coldiretti, la kermesse estiva che porta in città i sapori autentici della Campania. Protagonista assoluta sarà l’agricoltura di qualità, con il Mercato di Campagna Amica e una ricca agenda di degustazioni, show cooking e momenti di approfondimento. Tre sere d’estate nel segno del chilometro zero.

Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle ore 18.30 con l’apertura degli stand ubicati in Piazza Castello e Corso Garibaldi. A fare da cornice agli spazi espositivi ci sarà lo street food contadino, firmato dagli agricoltori di Campagna Amica Campania. Piatti rivisitati in chiave moderna, ma sempre con materie prime a filiera corta: ortaggi di stagione, formaggi, salumi, conserve e dolci tipici sanniti e birra agricola. Per rendere ancora più viva l’atmosfera, ogni serata sarà accompagnata da intrattenimento musicale dal vivo. Un mix di sonorità che trasformerà l’evento in una piazza aperta, tra famiglie, giovani e turisti.

Suggestiva la location delle degustazioni riservate agli invitati. All’interno dei giardini della Rocca dei Rettori ci sarà la degustazione dei vini del territorio curata dal Consorzio Sannio Tutela dei Vini. Un percorso enologico che racconterà le eccellenze autoctone con banchi d’assaggio.

Non solo vino, nella stessa location si alterneranno i Cuochi Contadini. In diretta davanti al pubblico prepareranno ricette a base di tipicità sannite, spiegando l’origine degli ingredienti e il valore di una cucina legata alla terra. Dalla pasta locale ai secondi con verdure di stagione, fino alle preparazioni più creative: l’obiettivo è dimostrare come si possa mangiare bene, sano e sostenibile senza rinunciare al gusto.

L’apertura della manifestazione avrà anche un taglio culturale ed economico. Venerdì 17 luglio alle ore 19 nella sala consiliare della Rocca dei Rettori è in programma un momento di approfondimento sulla tutela del Made in Italy. Sabato 18 invece l’approfondimento riguarda la filiera del tabacco. Al tavolo si confronteranno esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e del mondo agricolo, per discutere di etichette, contraffazione alimentare, filiere trasparenti e del ruolo dell’agricoltura italiana nei mercati nazionali e internazionali.

“Portare le Notti Gialle a Benevento significa riportare l’agricoltura al centro della città – spiega la Coldiretti Benevento- è un’occasione per i cittadini per incontrare direttamente chi produce, per valorizzare le eccellenze del Sannio e per difendere il vero cibo italiano da chi lo imita”.