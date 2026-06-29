Partito Liberaldemocratico: Flumeri non può essere lasciata sola, serve una strategia per lavoro e impresa

Il Partito Liberaldemocratico esprime piena solidarietà ai lavoratori e alle famiglie dello stabilimento della Menarini Spa di Flumeri (AV), uno dei più grandi poli produttivi di autobus in Europa, che stanno vivendo mesi di profonda incertezza. Il presidio davanti al Consiglio Regionale della Campania rappresenta il grido d’allarme di un’intera comunità che teme di perdere uno degli ultimi grandi presidi produttivi dell’Irpinia.

La vertenza Menarini non riguarda soltanto un’azienda, riguarda il futuro delle aree interne, già segnate da decenni di spopolamento, dalla fuga dei giovani, dalla progressiva riduzione dei servizi e dalla difficoltà di attrarre nuovi investimenti precisa Salvatore Pastore segretario provinciale del partito liberaldemocratico.

Ogni posto di lavoro perso in territori come la Valle dell’Ufita produce un effetto moltiplicatore negativo che va ben oltre i cancelli della fabbrica, significa meno consumi, meno imprese, meno famiglie e meno prospettive.

Per questo riteniamo fondamentale che il Governo convochi rapidamente un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte, affinché vengano individuate soluzioni credibili per garantire la continuità produttiva dello stabilimento e la tutela dell’occupazione.

Ma sarebbe un errore limitarsi alla gestione dell’emergenza – continua Pastore – le crisi industriali si affrontano anche costruendo le condizioni affinché fare impresa nelle aree interne torni a essere conveniente, non servono politiche assistenziali permanenti, ma una strategia di sviluppo fondata su infrastrutture moderne, collegamenti efficienti, energia competitiva, semplificazione burocratica, incentivi agli investimenti e valorizzazione del capitale umano.

Un territorio competitivo è un territorio che sa attrarre imprese, innovazione e lavoro qualificato. Le aree interne non possono essere considerate periferie da sostenere occasionalmente, ma risorse strategiche per la crescita del Paese. L’Irpinia dispone di competenze industriali, tradizione manifatturiera e professionalità che devono essere messe nelle condizioni di competere sui mercati.

Il Partito Liberaldemocratico continuerà a sostenere ogni iniziativa utile alla salvaguardia dei lavoratori di Flumeri, ma al tempo stesso chiede un cambio di paradigma, con meno annunci e più politiche capaci di creare un ecosistema favorevole all’impresa, agli investimenti e all’occupazione stabile.

Difendere il lavoro significa creare le condizioni perché le imprese possano produrre, innovare e crescere. Solo così sarà possibile invertire il declino demografico delle aree interne e restituire ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro senza essere costretti a lasciare la propria terra.

Segretario provinciale Partito Liberaldemocratico

Avv. Salvatore Pastore