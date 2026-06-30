All’Oasi WWF Lago di Conza al via i “Venerdì Culturali”: il primo incontro dedicato alla natura e al futuro Giardino delle Farfalle

CONZA DELLA CAMPANIA – Un nuovo spazio di incontro, confronto e crescita dedicato all’ambiente e alla valorizzazione del territorio. Prenderà il via venerdì 3 luglio, alle ore 18, presso l’Oasi WWF Lago di Conza, la rassegna dei “Venerdì Culturali”, un ciclo di appuntamenti pensato per avvicinare cittadini, associazioni, studiosi e appassionati al patrimonio naturalistico dell’Irpinia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare l’Oasi in un luogo permanente di divulgazione scientifica, educazione ambientale e partecipazione attiva, dove il sapere incontra la comunità.

Un viaggio tra biodiversità, botanica e benessere

Il primo appuntamento vedrà la partecipazione di quattro esperti che accompagneranno il pubblico in un percorso alla scoperta della natura sotto diversi punti di vista:

Gianbenedetto Ghiurmino , esperto di fauna selvatica;

, esperto di fauna selvatica; Donatella Scutellà , botanica, che illustrerà il valore delle piante spontanee del territorio;

, botanica, che illustrerà il valore delle piante spontanee del territorio; Antonio Vitiello , che approfondirà il legame tra salute, equilibrio psicofisico e contatto con la natura;

, che approfondirà il legame tra salute, equilibrio psicofisico e contatto con la natura; Teodoro Castolo, operatore olistico.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti.

Un aiuto concreto per il Giardino delle Farfalle

Durante la serata sarà possibile effettuare una donazione volontaria destinata alla realizzazione del futuro Giardino delle Farfalle, un progetto promosso dal WWF Silentum che punta a creare uno spazio dedicato alla tutela degli insetti impollinatori, all’educazione ambientale e alle attività rivolte a bambini, famiglie e scuole.

Il nuovo giardino sarà caratterizzato dalla presenza di piante nettarifere e specie autoctone, contribuendo ad aumentare la biodiversità dell’Oasi e diventando un laboratorio naturale permanente.

Il sostegno dell’Amministrazione comunale

Il sindaco Raffaele Cantarella ha espresso pieno sostegno all’iniziativa.

«L’Oasi WWF Lago di Conza rappresenta un patrimonio prezioso per la nostra comunità. I “Venerdì Culturali” sono un’importante occasione di crescita culturale e di valorizzazione del territorio. Invito cittadini, associazioni e realtà locali a partecipare, perché solo attraverso la collaborazione possiamo far crescere i nostri luoghi più importanti e riscoprire il valore della natura che ci circonda.»

Antelmi: “L’Oasi appartiene a tutti”

Anche il responsabile dell’Oasi, Piernazario Antelmi, sottolinea il valore del progetto.

«Vogliamo aprire ancora di più le porte dell’Oasi alla comunità, creando un luogo dove incontrarsi, imparare ed emozionarsi. L’Oasi non è soltanto un’area naturale da proteggere, ma uno spazio vivo ricco di biodiversità, storia e bellezza. Il Giardino delle Farfalle sarà un piccolo grande dono alla natura e alle future generazioni, che potrà nascere grazie alla partecipazione di tutti.»

L’obiettivo degli organizzatori è quello di rendere i “Venerdì Culturali” un appuntamento fisso, capace di unire divulgazione scientifica, tutela ambientale e coinvolgimento della comunità, trasf ormando l’Oasi WWF Lago di Conza in un punto di riferimento per chi ama la natura e desidera contribuire concretamente alla sua salvaguardia.