Quadrelle: Luca Napolitano compie 18 anni

Giornata speciale a Quadrelle, dove Luca Napolitano festeggia oggi il traguardo importante dei suoi 18 anni.

Un momento unico, che segna l’ingresso ufficiale nella maggiore età, circondato dall’affetto delle persone più care. A rivolgergli i più sentiti auguri sono i genitori, Angelo Napolitano e Nunzia De Santis, insieme al fratello Francesco Pio, che con orgoglio e amore celebrano questo giorno così significativo.

Per Luca si apre una nuova fase della vita, fatta di sogni, progetti e nuove responsabilità. Un cammino che la sua famiglia gli augura di vivere con entusiasmo, serenità e tante soddisfazioni.

A Luca i migliori auguri per un futuro ricco di felicità e successi!