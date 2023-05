AVELLA. Francesca Pia Tranchese in partenza per il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso

Corona il suo sogno Francesca Pia Tranchese di Avella che a soli 21 anni é in partenza per il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Figlia di Giuseppe, Maresciallo della Benemerita e sorella di altri due militari (ugualmente carabinieri) si pregia di entrare a far parte del Glorioso corpo dell’Arma. Un traguardo importante e desiderato fin da piccola, le congratulazioni della famiglia: “Sei stata tenace e imperterrita, questo momento possa solo essere l’inizio di una carriera brillante e soddisfacente”.