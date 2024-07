100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Felice Gaglione compie 49 anni: auguri per un pilastro della comunità

Oggi, 16 luglio 2024, Felice Gaglione festeggerà il suo 49° compleanno. Conosciuto e rispettato per il suo impegno instancabile nel sociale, Felice ha dedicato parte della sua vita al servizio della comunità di Avella.

Ex assessore comunale, Felice Gaglione è attualmente un componente attivo del Forum della Disabilità del Comune di Avella, dove si impegna costantemente per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità. Inoltre, ricopre un ruolo di rilievo nel consiglio d’istituto della Mons. P. Guerriero di Avella, contribuendo in maniera significativa alla crescita e allo sviluppo dell’istituzione scolastica.

Il suo impegno nel sociale e la sua dedizione al bene comune sono ben noti a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui. Sempre pronto ad aiutare il prossimo, Felice è un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Avella.

In occasione del suo compleanno, Felice riceverà gli auguri più affettuosi dalla moglie, dai figli Sebastiano e Francesca, e dagli amici che lo apprezzano e lo stimano. La sua famiglia e i suoi amici desiderano esprimergli tutto il loro affetto e la loro gratitudine per la sua presenza costante e il suo esempio di altruismo.

Buon compleanno, Felice! Che questo giorno speciale sia per te l’inizio di un nuovo anno ricco di gioie e soddisfazioni.