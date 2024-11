100 DI QUESTI GIORNI. Avella, congratulazioni a Giusy Montanile per la Specializzazione in Microbiologia Clinica

Un traguardo importante è stato raggiunto oggi dalla giovane Giusy Montanile di Avella, che si è specializzata in Microbiologia Clinica presso l’Università di Napoli Federico II.

Un risultato che riempie di orgoglio la famiglia, gli amici e la comunità. Ecco gli auguri speciali per celebrare questo successo:

“Oggi i nostri cuori battono all’unisono per il tuo grandioso traguardo, che ha trasformato gli ostacoli in opportunità e i sogni in realtà. Congratulazioni Dirigente per il tuo risultato raggiunto presso il Policlinico Federico II di Napoli. Che il tuo futuro continui ad essere brillante e ricco di soddisfazioni.”

Gli auguri più affettuosi giungono dalle sorelle Veronica e Ida, e dai genitori, che condividono la gioia e la soddisfazione per questo importante passo nella carriera di Giusy.

Un brillante esempio di dedizione e impegno che rende onore al suo percorso e al valore della formazione accademica.