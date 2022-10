TUFINO. Premiate le Eccellenze tufinesi con il premio “Rubina Corbisiero”

Ieri sera l’amministrazione comunale retta dal sindaco Arvonio ha premiato le Eccellenze Tufinesi, ovvero gli studenti che si sono distinti per profitto.

Premio dedicato a RUBINA CORBISIERO, donna forte e tenace, coautrice del libro “Tra i sentieri del nostro viaggio”, scomparsa alletà di 46 anni a causa di una malattia che l’ha strappata alla vita troppo presto. “E ‘stata una serata magnifica, ricca di emozioni ed orgoglio per la nostra Comunità, A tutti Voi, da parte nostra e di tutta la Comunità di Tufino, il nostro plauso e la nostra ammirazione”, hanno affermato gli organizzatori. Tra i presenti alla manifestazione anche l’assessore della Regione Campania Lucia Fortini.

Ecco i giovani premiati:

Per la licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione:

Perna Carolina con 10/10, Prisco Maria 10/10, Prisco Rosa 10/10, Trapani Anna 10/10, Alfieri Giovanna 10 con lode, D’Angelo Luca 10 con lode, D’Angelo Vincenzo 10 con lode e Forino Karol 10 con lode.

Hanno conseguito la maturità:

Luongo Michela 100/100, Piscitelli Maria Margherita 100/100, Prisco Luisa 100/100, Pulcrano Gina 100/100, Russo Felice 100/100, Capolongo Nicola 100 con lode, Riccardi Giovanni 100 con lode.

I Dottori:

Galeotafiore Umberto laurea in Consulenza e Managment Aziendale 110/110, D’Avanzo Rossella laurea Magistrale in Giurisprudenza 110 con lode, Di Mauro Carmela laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria 110 e lode.