Successo per la sesta edizione“ Party Del Sorriso” di Angelo Iannelli

Si è celebrato sabato 14 Maggio nell’incantevole dimora settecentesca di Villa Domi, la sesta edizione del “Party del Sorriso. L’evento ideato e curato da Angelo Iannelli “Ambasciatore del sorriso”, organizzato dall’ Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con Villa Domi Event di Domenico Contessa. La kermesse è stata ricca di emozioni: Sociale, Arte, Moda, Musica, Spettacolo, Gastronomia, insieme in una serata magica alla presenza del pubblico delle grandi, occasioni , circa un migliaio le presenze. La serata è stata condotta magistralmente da: Erennio De Vita , Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella coadiuvati dalle bellissime miss : Mara Mollo e Lucia Schettino.

Ad aprire la serata il Gruppo Musicale di Acerra, successivamente uno spettacolare momento di moda con l’ Accademia Maria Mauro , ha riscaldare pubblico il bravissimo cantante Luis Navarro e l’attore Gigi Attrice con un sua performance . Suggestivo il momento moda mare di Maurizo Esposito “The Quiero Mucho”, emozioni in villa con la performance “fireshow” giochi di fuoco dell’artista Aiguil Duisheeva. Spazio al sociale, consegnato il Premio “Cuore D’oro” realizzato dall’artista Michele Buonincontro a Cosimo Alberti attore Rai della fiction “Un Posto al Sole” e all’attrice e cantante Elena Presti. Tanti i momenti sociali, in primis la solidarietà per l’Ucrania, la donazione di biglietti omaggi ai (Ragazzi Speciali) per divertirsi all’Edelandia e per trascorrere un giorno a Ischia da parte dell’associazione Villeggiatour, la vicinanza della Dott.ssa Giusy Sbaglio presente alla manifestazione con la sua carrozzina per difendere i diritti delle persone speciali. Premi per meriti nel sociale al proprietario di Villa Domi Domenico Contessa, riconoscimenti anche per due artisti(Speciali) Lorenzo Di Marino e Claudio Torino, entrambi hanno partecipato con le proprie opere d’arte ai “Percorsi D’arte in Tour” insieme agli artisti: Dora D’ausilio ,Marcello Eraldi, Nadia Basso e Tiziana Corvino e Francesco Sellone. Tantissima bellezza in questa edizione del Party del Sorriso, da sottolineare un bel siparietto con le più belle presentatrici campane presenti alla serata, tutte unite per un breve momento di ballo e di allegria : Paola Mercurio, Monica Ciccarelli, Elena Presti, Magda Mancuso, Monica Pignataro Edda Cioffi ed Emanuela Gambardella. Il noto cantante Antoine ha proposto un suo famoso brano , successivamente è stata la volta della cantante Miry Viscido. Applaudito il momento sposa della stilista Nunzia Di Bernardo, infine il brindisi finale con una mega torta, lancio di coriandoli e lo spettacolare momento dei fuochi pirotecnici che ha illuminato la città e i volti gioiosi dei presenti. Tra le luci colorati, l’atmosfera romantica della Villa Domi , la musica alla consolle di Carlo Di Giacomo ,tutti i presenti con eleganza e sobrietà, si sono deliziati con il max buffet delle eccellenze della enogastronomia. Antonio Arfè ha proposto l’antica tradizione partenopea: Pasta e patate con provola, frittatine, rustici, pasta lievitata, e pasta sfoglia tartellette e bigne’ ,mignon mousse, gustoso il primo piatto con trafilo di bronzo “ Pasta Gemme del Vesuvio” preparata dallo chef di Villa Domi e ancora la mozzarella della “Latteria Sorrentina” le papaccelle bruscianese, le scarole sott’olio, e le bruschette dell’azienda agricola Turboli Luigi ,le mille delizie della pasticceria di Nicola Obliato, l’angolo Nestlè con cioccolata e caramelle,

L’angolo di specialità offerto dall’azienda Iazzetta, iI vino delle Cantine Mediteranne, lo spumante Roganti, l’acqua Service, un fiume di bontà, con i fiocchi di neve di Ciro Poppella, per concludere con il finissimo liquore di Terre Pompeiane “Babare” per una serata indimenticabile. Alla manifestazione erano presenti tantissime personalità: Gino Accardo , Cristian Musella,Salvo Palladino, Enzo Acri, Lina La Mura, Giulia Accardo, Alessia Caputo, Delia Pacilio ,Maria Grazia Liguori, Gianfranco Bellissimo, Valentina Cozzolino, Stefania Liberti, Davide Guida, Annabella Amoretti, Natascia Ummaro, Dora Chiariello, Michele Sara Ciotola, Rosita Arpaia Bevilacqua, Vania Scarpato, Daniela Casella,Paolo Liguori,Gigione Maresca, Raffaele Carlino, Vincenzo Assanti, Dora Chiariello, Pasquale Spera, Brenda Scudo , Antonia Di Guida , Giovanna Couture, Imma Diaz, Gianni Testa e tanti altri .Per le istituzioni il sindaco di Camposano Francesco Barbato , il Console del Nicaragua Gerry Danesi .Tra i presenti il segretario regionale aggiunto UGL Poste Errico Piscitelli’. Tanti i partner ; Miky Makeup artist Accademy , Angelo De Falco Gioielli, Go Away Donna, Beaty System di Enzo Nocerino e Claudio De Martino , Sistema Casa Immobiliare, Futura Service, Associazione Giaguaro “Accendi Un sogno”. Tantissimi i fotografri presenti: Umberto Raia, Bruno Fontanarosa,Pio Attanasio, Vincenzo Maio, Raffaele Evangelista, Vincenzo Burrone, Mauro Cielo, Sax Palumbo, Mario Romano, Angelo Cannavaciuolo, Mimmo Fontanella, Marcello Erardi, Stefano Chiaverini e tanti altri. Presenti per le riprese: Campania Felix, Gran Galà’ Italia, Positano News, DgPhoto Art, Bla Bla Web Tv, Campi Flegrei Tv , Tele Blu, Web TV1, Artes Tv e Rosita Arpaia Chanel. Appuntamento alla settima edizione con nuove emozioni.

(COMUNICATO STAMPA)

