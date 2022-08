Sabato 6 agosto 2022 a partire dalle ore 19.00 si terrà a Fontanarosa (AV) in piazza Cristo Re, la presentazione del progetto Made in Irpinia, promosso da “Il Cortiglio”, Azienda Agricola “I Tre Assi” di De Lillo Michelangelo e Azienda Agricola “La bottega dell’Apicoltore” di Vigilante Jessica. Il progetto, co-finanziato dal GAL Irpinia attraverso i fondi PSR Campania 14-20, intende promuovere la filiera corta vitivinicola e olivicola attraverso l’organizzazione di eventi formativi, degustazioni, incontri e momenti di riflessione tra produttori e consumatori.

Proprio in occasione della giornata della festa del grano del paese irpino, ci sarà la prima parentesi informativa con un dibattito sulla dieta mediterranea la cui realizzazione è in collaborazione con ilComune di Fontanarosa, la Coldiretti Avellino e Campagna amicae a cui seguiranno laboratori e degustazioni.

Ore 19.00

“Aspetti nutrizionali dei prodotti alimentari. La dieta mediterranea: uno stile di vita!”

Intervengono

Dr. Giuseppe Pescatore – Sindaco di Fontanarosa

Dr. Giovanni Maria Chieffo – Presidente GAL Irpinia

Ing. Francesco Maria Acampora – Presidente Coldiretti Avellino

Teresa Bruno – Presidente Consorzio Tutela Vini d’Irpinia

Dr. Luca Ruzza – Nutrizionista

Conclude

On. Maurizio Petracca – Vicepresidente commissione agricoltura regione Campania

Modera

Dr. Annibale Discepolo – Giornalista de Il Mattino

Ore 21.00

Laboratorio di assaggio olio*

a cura di Angelo Lo conte – Amministratore SlowfoodCampania

Ore 22.00

Mini-guida alla degustazione di vini autoctoni irpini*

a cura di Carmela Cerrone – Sommelier ed Editor Quotidiano del Sud.

In contemporanea

Calici Itineranti

degustazione vini irpini di 25 cantine del territorio

Per Francesco Maria Acampora, presidente Coldiretti Avellino e titolare de Il Cortiglio “La valorizzazione delle produzioni agricole locali passa per la formazione e l’informazione dei consumatori. Oggi c’è un interesse sempre crescente verso il cibo e questo progetto, che si articola in 40 eventi che si susseguiranno nei prossimi mesi in diverse location rurali e urbane, ha l’obiettivo di far incontrare produttori, esperti e consumatori in un percorso che ha al centro dell’attenzione i prodotti “made in Irpinia“.