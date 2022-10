Nuovo Bonus Scommesse di Planetwin 365 (h1)

Planetwin365 rinnova il il bonus di benvenuto sport che raggiunge i 500€. Questo Bonus si chiama Play500 e permetterà ai nuovi clienti di ricevere un Bonus pari al 50% dell’importo del Deposito Qualificante iniziale fino ad un massimo di 300€.

A questi 300€ si aggiungono dei Bonus Extra sul 2° e 3° deposito qualificante fino a 200€.

Il bonus totale ottenibile è pari a 500€

> Scopri come ottenere il Bonus di Planetwin365 (link: https://laverascommessa.com/bonus-planetwin-365/)

Planetwin 365 offre anche un secondo bonus sport (h2)

Questo secondo bonus di benvenuto si chiama Play250 e concede a tutti i nuovi clienti che effettuano un primo deposito qualificante un bonus di benvenuto che può arrivare fino a 250€.

Funziona in questo modo: 50% sul primo deposito fino a 100€, 50% sul secondo deposito fino a 150€.

Al momento della registrazione devi soltanto decidere il bonus di benvenuto che preferisci: o Play500 o Play250.

Scopri di più sul Bonus di Planetwin365 (link: https://laverascommessa.com/bonus-planetwin-365/)

Chi è Planetwin 365 (h3)

Planetwin365 è una delle maggiori piattaforme di gioco online con licenza AAMS. Molto apprezzata in Italia per le quote leggermente superiori alla media, per la facilità d’uso, per la molteplicità di giochi disponibili (scommesse sportive, poker, casinò, virtual, live betting, bingo) e per la possibilità di giocare da APP.

L’altro enorme vantaggio di Planetwin 365 e la sua offerta di Bonus di Benvenuto: sono reali, importanti e immediati.