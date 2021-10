In occasione del centenario della traslazione del feretro all’Altare della PatriIn occasione del centenario della traslazione del feretro all’Altare della Patria, il Comune di Altavilla Irpina ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati, aderendo così al progetto sostenuto dall’A.N.C.I., dal Gruppo Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia e dall’Arma dei Carabinieri.

Nel corso della cerimonia prevista -nel rispetto delle vigenti norme anti COVID- alle ore 10.00 di domani 15 ottobre presso il Santuario dei Santi Martiri Pellegrino e Alberico di Altavilla Irpina, il Sindaco dott. Mario Vanni consegnerà l’attestato al Generale di Corpo d’Armata M.O.V.M. Rosario AIOSA, Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare.

Nel corso della cerimonia prevista -nel rispetto delle vigenti norme anti COVID- alle ore 10.00 di domani 15 ottobre presso il Santuario dei Santi Martiri Pellegrino e Alberico di Altavilla Irpina, il Sindaco dott. Mario Vanni consegnerà l’attestato al Generale di Corpo d’Armata M.O.V.M. Rosario AIOSA, Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare.

All’evento saranno presenti alcune scolaresche dello storico centro irpino, che in questi giorni hanno partecipato a conferenze e incontri sul tema del “Milite Ignoto”.

