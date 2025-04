Finale Amaro per l’Avellino Basket: Verona Vince in Volata 82-81

Un’altra beffa stagionale per l’Avellino Basket, che sul parquet della Scaligera Verona cede all’ultimo respiro, punita da una tripla di Copeland che spegne ogni sogno biancoverde. Finisce 82-81 il match della trentacinquesima giornata, una sfida che ha mostrato due volti, due anime, e un epilogo beffardo che lascia l’amaro in bocca.

Gli irpini partono con il piglio giusto, determinati a dare continuità al buon momento e mettere pressione a una diretta concorrente in ottica playoff. L’approccio è di quelli convincenti: Bortolin viene cercato con insistenza sotto canestro, Earlington impatta con forza e la squadra di coach Crotti si porta avanti con sicurezza. Il primo quarto si chiude con Avellino avanti 20-23, nonostante un Copeland già ispirato tenga a galla i padroni di casa.

Nel secondo periodo gli irpini provano a scappare. Buona circolazione, fiducia in attacco e un Earlington dominante portano il massimo vantaggio sul 20-27. Anche Lewis si fa sentire sotto le plance, mentre Mussini mette la firma con una tripla pesantissima per il +10 (29-39). Verona accusa il colpo, ma resta a galla. Si va all’intervallo con Avellino avanti 36-41.

Ma come spesso accade, al ritorno dagli spogliatoi cambia la musica. Verona rientra in campo con un’altra faccia, più intensa, più aggressiva. Un parziale di 8-2 ribalta l’inerzia e riporta avanti i veneti sul 44-43. Avellino si smarrisce, fatica a trovare ritmo e subisce la ritrovata energia difensiva dei gialloblu. Verona prende in mano il match e chiude il terzo quarto avanti 58-52, trascinata da Cannon e dall’atletismo di Palumbo.

Nell’ultimo periodo Avellino prova a reagire con cuore e carattere. Jurkatamm suona la carica con un break personale, riportando i suoi sul -1 (63-62), ma Verona sembra avere sempre la contromossa pronta. Ancora una volta è Copeland, vero incubo biancoverde, a guidare l’allungo che porta la Scaligera sul 72-64. Sembra finita. Ma i ragazzi di Crotti non mollano: Mussini e compagni rispondono con un controparziale che vale la parità a quota 73. Il finale è vietato ai deboli di cuore: Avellino trova il vantaggio con Mussini (79-81), ma all’ultimo possesso Verona si affida a Copeland che, senza esitazione, piazza la tripla della vittoria.

Un colpo al cuore per l’Avellino Basket, che pur non perdendo la differenza canestri nello scontro diretto, vede sfumare un successo che avrebbe potuto cambiare il corso del proprio finale di stagione. Ora testa al prossimo impegno: domenica alle 17:00 al DelMauro arriverà Torino, e servirà una prova di maturità per ripartire.

Parziali: 20-23; 16-18; 22-11; 24-29

Arbitri: Valerio Salustri (Roma), Andrea Coraggio (Roma), Pasquale Pecorella (Trani)

Tezenis Verona:

Copeland 25, Penna 3, Palumbo 8, Cannon 23, Virginio 1, Faggian 4, Gazzotti, Udom 11, Bartoli 7.

All.: Alessandro Ramagli.

Avellino Basket:

Lewis 10, Jurkatamm 11, Sabatino 4, Mussini 19, Earlington 24, Maglietti, Verazzo, Bortolin 9, Nikolic 4, Perfigli.

All.: Alessandro Crotti.