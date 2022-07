Salvatore Alaia, occorre rafforzare i servizi del territorio

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha evidenziato la necessità di rafforzare i servizi sul territorio per rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni dei cittadini. Ed è per questo che attraverso il PNRR si prevede di rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale con il potenziamento di strutture (Ospedali di comunità”, Case della Comunità e Centrali operative territoriali) per l’erogazione di cure intermedie in modo da ridurre gli accessi impropri presso il Pronto Soccorso o altre strutture ospedaliere. Nel nuovo piano sanitario regionale si prevede presso l’ex Ospedale di Monteforte la realizzazione di un Ospedale di Comunità, una Casa della Comunità e una Centrale operativa territoriale, strutture che consentiranno di affrontare i ricoveri di cure intermedie destinate a ricoveri brevi con interventi sanitari di bassa intensità.

Ma tutto questo non basta, dichiara l’ex sindaco di Sperone, il Dott. Salvatore Alaia, vigileremo attentamente sulla realizzazione di queste strutture con relative prestazioni. Una vicenda che l’ex primo cittadino ha particolarmente a cuore dopo essersi battuto come un leone per impedire la chiusura del nosocomio di Monteforte, poi trasformato in Presidio Sanitario