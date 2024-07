Tensione e Rissa durante la Finale dell’Abella Cup: 4 MINUTI di follia. Le immagini non degne dello sport

Ieri, durante la finale del torneo Abella Cup, disputatasi nella cittadina archeologica di Avella, si sono vissuti momenti di forte tensione che hanno rischiato di rovinare l’intera manifestazione. Nel corso della fase finale del primo tempo tra le due squadre finaliste Mandamento Rosso-Nero e Onofrio c’è, un accenno di rissa generale ha coinvolto calciatori, dirigenti e parte del pubblico presente in campo.

La partita, inizialmente tranquilla e caratterizzata da un’alta competizione sportiva, ha subito una svolta negativa quando una serie di contrasti in campo è il vantaggio della formazione di Onofrio C’e ha fatto nascere un parapiglia generale. In pochi istanti, l’animosità si è estesa anche alle panchine con dirigenti e tifosi che sono intervenuti nella disputa, creando un caos generale.

Mostriamo questo episodio, ieri andato in diretta sui nostri canali suscitando l’indignazione di molti, non per dare visibilità alla violenza, ma per ribadire con fermezza il nostro NO alla violenza nel calcio. Eventi come questi vanno condannati e devono servire da monito per tutti coloro che partecipano e assistono alle competizioni sportive.

Il calcio dovrebbe essere un momento di gioia, passione e fair play, dove il rispetto per gli avversari e per il pubblico è alla base di ogni incontro. Incoraggiamo tutti gli atleti, i dirigenti e i tifosi a mantenere la calma e a ricordare i veri valori dello sport, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.

La Abella Cup, come molte altre competizioni, rappresenta una grande opportunità di incontro e divertimento. Manteniamo alto lo spirito sportivo e diciamo NO alla violenza nel calcio.