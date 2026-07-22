Mugnano del Cardinale, dopo la risalita al trono la festa continua: questa sera “La Piazza Canta Ancora”

MUGNANO DEL CARDINALE – La devozione lascia spazio anche alla musica e alla condivisione. Al termine dell’ultimo atto dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, la comunità si ritroverà nuovamente in Piazza Umberto I per una serata all’insegna della tradizione musicale napoletana.

La giornata prenderà il via alle ore 20 con la tradizionale processione lungo Viale De Lucia, seguita dalla Santa Messa in piazza. Successivamente, dopo il suggestivo spettacolo pirotecnico, si terrà l’attesa risalita della Madonna al suo trono nel Santuario di Maria Santissima delle Grazie, uno dei momenti più intensi e significativi per il popolo mariano.

Terminato il rito religioso, la festa continuerà in Piazza Umberto I con “La Piazza Canta Ancora”, l’evento organizzato dall’Associazione Le Novative, pensato per regalare alla comunità un ultimo momento di incontro prima del saluto alla Patrona.

Ad animare la serata saranno Nadia Pepe e Angelo De Stefano, che proporranno un repertorio dedicato alla musica classica napoletana e ai brani più amati della tradizione popolare, accompagnando il pubblico in un viaggio tra melodie senza tempo.

Un appuntamento che unirà fede, musica e convivialità, chiudendo nel migliore dei modi i festeggiamenti patronali e offrendo ai presenti l’occasione di ritrovarsi insieme dopo la risalita al trono della Vergine, nel segno dell’identità e delle tradizioni di Mugnano del Cardinale.