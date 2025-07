Tensione a Casamarciano: giovane tenta il suicidio in via dell’Unione Europea, salvato in extremis dai carabinieri

Attimi di puro terrore si sono vissuti questa sera, intorno alle 19:30, a Casamarciano, in provincia di Napoli, precisamente in via dell’Unione Europea numero 1. Una madre, disperata, ha chiamato il 112 dopo aver visto il figlio trentenne salire su un’impalcatura alta diversi metri, allestita attorno a un edificio in ristrutturazione, minacciando di togliersi la vita.

L’allarme ha attivato in pochi istanti il nucleo radiomobile dei Carabinieri di Nola, che è intervenuto con tempestività e prontezza. Sul posto, due militari si sono arrampicati sull’impalcatura, coordinandosi per mettere in salvo il giovane: mentre uno dei due cercava di parlare con lui per distrarlo e tranquillizzarlo, l’altro lo ha raggiunto alle spalle, riuscendo a bloccarlo in sicurezza prima che potesse compiere il gesto estremo.

Il ragazzo, in evidente stato di agitazione, è stato poi affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, giunti sul posto poco dopo su richiesta dei carabinieri. Durante i concitati momenti, avrebbe raccontato ai militari i motivi alla base del suo gesto, riconducibili – secondo quanto emerso – a una forte delusione d’amore.

Grazie all’intervento rapido e sinergico dei due carabinieri, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Il giovane è stato poi accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Una vicenda che, per fortuna, si è chiusa a lieto fine, ma che mette in evidenza l’importanza del pronto intervento, della sensibilità delle forze dell’ordine e dell’ascolto nei confronti del disagio emotivo, specie tra i più giovani.