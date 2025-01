Quadrelle. La Festa del Maio : una tradizione di gioia e comunità

Il 17 gennaio, Quadrelle, in provincia di Avellino, ha celebrato la tradizionale Festa del Maio, un evento che unisce antiche radici culturali e uno spirito di grande convivialità. Questa festa, profondamente legata alla devozione per Sant’Antonio Abate, è uno dei momenti più attesi dalla comunità locale.

La giornata è iniziata con un’escursione verso la montagna, dove i partecipanti hanno festeggiato immersi nella natura. Tra i boschi, gli amici hanno condiviso momenti di allegria gustando cibi di ogni genere, dai piatti tradizionali irpini alle specialità preparate per l’occasione. L’aria fresca della montagna si è riempita del profumo di arrosti, dolci fatti in casa e vino locale, mentre i brindisi e le risate risuonavano tra gli alberi.

La parte più suggestiva della festa si è svolta la sera, quando i “maio”, grandi alberi simbolo di forza e prosperità, sono stati trascinati lungo le strade del paese. Questa tradizione, che affonda le sue radici in rituali antichi, vede la partecipazione entusiasta di uomini, donne e bambini. I “maio” vengono addobbati e portati in processione, accompagnati da canti, balli e la musica di strumenti tradizionali come fisarmoniche e tamburelli.

La comunità di Quadrelle si riunisce in un’atmosfera di festa che non è solo celebrazione, ma anche un modo per rafforzare i legami sociali e tramandare alle nuove generazioni l’importanza delle proprie tradizioni.