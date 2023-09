OMIGLIANO D’ARCO: APPROVATO IL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZAZIONE). IL COMUNE ASSUMERA’ 35 PERSONE PER IL 2023 E IL 2024

POMIGLIANO D’ARCO, 9 SETTEMBRE 2023 – Trentacinque assunzioni del Comune di Pomigliano per il 2023 ed il 2024. E’ quanto prevede il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato dalla Giunta Comunale di Pomigliano d’Arco, su proposta dell’Assessore al Personale ed alla Macchina amministrativa, Marianna Manna. Si tratta del fondamentale documento unico di programmazione e governance nel quale sono individuati gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale assegnati ai singoli settori per il miglioramento dei servizi, il Piano del fabbisogno del personale, il Piano anticorruzione, il Piano della formazione per il personale e la struttura organizzativa dell’Ente. Dunque come detto saranno 35 le assunzioni previste per gli anni 2023 e 2024 in tutti i profili professionali, andando a completare l’assetto delle dirigenze, diventate otto dopo la recente riforma della macchina comunale, ed incrementando prioritariamente l’organico del comando di Polizia Locale e del settore tecnico. Si tratta del primo documento di programmazione strategica adottato dall’Amministrazione Comunale a pochi mesi dall’ insediamento, che conferma in ogni sua parte ma linea di grande rigore ed efficienza adottata dalla giunta guidata dal sindaco Raffaele Russo. «Sono soddisfatta – commenta l’Assessore Marianna Manna – per il risultato raggiunto fianco a fianco con tutti i colleghi della Giunta, il segretario comunale, i dirigenti ed i dipendenti tutti, approvando in tempi record un atto che pone le basi per la programmazione strutturale e strategica dell’ente comune per il prossimo anno, nella profonda convinzione che un’organizzazione capillare e rigorosa della struttura amministrazione sia condizione necessaria per migliorare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza».