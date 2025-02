Nola, sequestro di un TIR carico di merce contraffatta: operazione della Guardia di Finanza

Questa mattina, gli uomini della Guardia di Finanza di Nola hanno messo a segno un importante colpo contro il commercio illegale, sequestrando un TIR carico di merce contraffatta. Il mezzo, individuato durante i controlli di routine sul territorio, trasportava articoli privi delle necessarie certificazioni e destinati al mercato nero.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto alla contraffazione e all’evasione fiscale, fenomeni che danneggiano l’economia locale e la sicurezza dei consumatori. I finanzieri, dopo aver fermato il veicolo, hanno effettuato le verifiche sulla merce trasportata, scoprendo prodotti che riproducevano noti marchi senza alcuna autorizzazione. Il carico è stato sequestrato, mentre il conducente è stato identificato e rischia ora pesanti sanzioni.

Ancora una volta, Nola si conferma crocevia di traffici illeciti, ma anche un territorio in cui le forze dell’ordine operano con determinazione per garantire la legalità. Il lavoro della Guardia di Finanza continua senza sosta per colpire le reti di distribuzione di prodotti falsificati e tutelare il commercio regolare.