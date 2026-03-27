Mugnano del Cardinale, firmato il Patto per la sicurezza urbana: più controlli e videosorveglianza

Importante passo in avanti sul fronte della sicurezza a Mugnano del Cardinale, dove il Comune ha sottoscritto il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana insieme alla Prefettura di Avellino.

L’accordo rappresenta un risultato concreto che punta a rafforzare il controllo del territorio, potenziare i sistemi di videosorveglianza e garantire maggiore tutela ai cittadini. Un obiettivo raggiunto al termine di un percorso portato avanti con costanza e attenzione dall’amministrazione comunale.

Particolarmente significativo il dato territoriale: Mugnano del Cardinale è infatti l’unico comune della bassa Irpinia ad aver centrato questo traguardo, cogliendo un’opportunità strategica per migliorare i livelli di sicurezza e prevenzione.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto:

«È un traguardo importante per la nostra comunità. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto con impegno e serietà, così come il Ministero dell’Interno, il Ministro Matteo Piantedosi e il Prefetto di Avellino, dott.ssa Rosanna Riflesso, per l’attenzione e la collaborazione istituzionale».

L’intesa segna dunque un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della sicurezza urbana, confermando l’impegno dell’ente nel proseguire su una linea di responsabilità e attenzione verso il territorio e i cittadini.