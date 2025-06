GRS a Sperone: Chi ha Messo la Faccia, Chi Solo la Voce

Riceviamo e pubblichiamo. GRS – Gruppo Radio Sperone. Se è ritornata a esserci in quel luogo, dopo la chiusura , i motivi sono pochi e chiari. Li voglio ricordare proprio per evitare chiacchiere e polemiche dalle quali appare evidente che c’è chi vuole prendersi oggi meriti che non ha, anzi.

Primo. Il COMUNE DI SPERONE, in quello spazio, che già era stato “Centro Sociale Francesco Sodano”, dedicato per l’appunto non a caso a mio padre, dall’allora Sindaco Salvatore Alaia, ha realizzato poi un progetto per realizzare una struttura nuova e moderna investendo un bel po’ soldi pubblici. Ricordo che il Sindaco era l’Avv. Marco Alaia, come ricordo che fu anche aspramente attaccato dall’apposizione di allora.

Secondo. Se la struttura è rientrata in funzione nel “Centro Sociale Francesco Sodano” è perché il sottoscritto si è preso l’impegno, in qualità di Presidente della nuova associazione, con l’attuale Sindaco Adolfo Alaia, di farla operare nel sociale, SENZA SCOPO DI LUCRO E FINI POLITICI, come aveva fatto mio padre, per creare aggregazione sociale, non divisione, tenendo alto il nome di Sperone nel territorio e fuori.

Terzo. Oltre a che metterci la faccia, è bene dirlo e ricordarlo, che ci ho messo anche i soldi, soccorrendo di tasca propria in tante situazioni ed emergenze che non sto qui a ricordare, anche con l’aiuto di sponsor, ai quali sono profondamente grato. Certamente il nostro primo sponsor è stato il Comune di Sperone, mettendoci non solo a disposizione uno spazio e una struttura di notevole valore, che da sola già ci avrebbe consentito di prendere il volo, ma anche due anni di convenzione all’uso esclusivo a costo zero; oltre che promuovere e finanziare progetti con finalità sociali, dai quali certamente la radio ne ha tratto profitto, non solo in termini di immagine ma anche economico. Soprattutto grazie a tutto questo che c’è chi ha potuto girare per Sanremo con i microfoni di GRS in mano. Chi lo ha fatto, non ha portato Sperone a Sanremo, come vuol far credere, ma l’ha potuto fare perché è stato proprio grazie al Comune di Sperone.

Quarto. Quando abbiamo iniziato, c’è chi ha fatto di tutto per bloccare nel nascere l’iniziativa. Li devo ricordare chi sono? Hanno voluto vederci chiaro, hanno preteso di visionare carte e documentazioni per bloccarci sul nascere, obbligandoci ad ulteriori adempimenti onerosi sui quali il Comune voleva sorvolare.

Quinto. Perciò evitiamo strumentazioni politiche, perché come da Presidente ci ho messo la faccia ora, da semplice socio per avermi fidato, ce la posso mettere tutta per farvi sbattere fuori perché quella struttura è nata per aggregare, associare e non per dividere. Non si può attaccare, addirittura pubblicamente il Sindaco di Sperone, Adolfo Alaia, proprio lui che ha dato sempre massima fiducia a mio padre in ogni iniziativa e dandola anche a me suo figlio, proprio a Sperone di cui è Sindaco, per andare in altri Comuni vicini con i microfoni di GRS – Gruppo Radio Sperone a genuflettersi per elemosinare favori personali. Liberi di farlo ma non con i microfoni di GRS – Gruppo Radio Sperone.

Spero di essere stato chiaro, e compreso nelle motivazioni che mi hanno spinto a pubblicare questa mia nota. (Antonio Sodano)