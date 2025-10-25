Comunali Monteforte Irpino, è sfida tra De Falco e Siricio: “Scegliamo Monteforte” contro “È Ora” per guidare il rilancio del paese

MONTEFORTE IRPINO – È l’ingegnere Paolo De Falco il primo a muovere le pedine nello scacchiere politico di Monteforte Irpino. Dopo il commissariamento del Comune per infiltrazioni, De Falco rompe gli indugi e presenta ufficialmente la squadra che lo accompagnerà nella corsa alle amministrative del 23 e 24 novembre.

La lista si chiama “Scegliamo Monteforte” e punta su un equilibrio tra esperienza amministrativa e volti nuovi, con una significativa la presenza femminile: sette donne tra i candidati al consiglio comunale.

Ecco la squadra al completo:

Pellegrino Festa, Mariano Fusco, Pippo Ferrara, Franco Tessitore, Giuseppe Gallo, Gennaro Pascale, Giovanni De Cunzo, Martino Santulli, Dario De Angelis, Anna De Fazio, Daniela Festa, Maria Grandi, Hillary Pascale, Rosa De Sapio, Lucia Limone, Simona Lo Conte.

«La nostra è una proposta civica, concreta e radicata nel territorio – ha dichiarato De Falco –. Monteforte ha bisogno di competenze, trasparenza e partecipazione. Siamo pronti a restituire fiducia alla nostra comunità».

⸻

Comunali Monteforte, Siricio in campo con la lista “È Ora”

MONTEFORTE IRPINO – Scende in campo anche la seconda compagine in vista delle comunali di novembre. A guidarla è il commercialista Siricio, che annuncia la nascita della lista “È Ora”, composta da un gruppo eterogeneo che mette insieme esperienza professionale e rinnovamento generazionale.

Il candidato sindaco sottolinea l’obiettivo di costruire “un’amministrazione moderna, vicina ai cittadini e capace di dare risposte concrete ai problemi del territorio”.

Questi i candidati al consiglio comunale della lista “È Ora”:

Pasquale Capriglione, Martino De Falco, Francesca De Santis, Mariantonietta De Sapio, Giuliano Del Mastro, Vincenzo Ercolino, Sara Frongillo, Elisabetta Iannaccone, Giovanni Mazzola, Walter Bhune, Angelo Melillo, Luigi Pescatore, Katia Renzulli, Valentina Sparano, Valentina Venuti, Massimo Vitale.

Con la presentazione di “Scegliamo Monteforte” e “È Ora”, il confronto politico a Monteforte Irpino entra nel vivo. Ora si attende la terza lista per completare il quadro delle candidature.