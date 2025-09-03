Cambia il parroco a Pago del Vallo di Lauro: è il secondo in quattro anni. Proteste dei fedeli per l’esonero di Don Sergio Cristo.

Prima don Alfonso Iovino, trasferito dopo solo tre anni e spedito dalla Curia di Nola in una parrocchia di Marigliano in provincia di Napoli. Adesso tocca a don Sergio Cristo, arrivato a settembre del 2024 ma esonerato dopo appena 300 giorni e rimandato nel suo paese di origine,San Felice a Cancello nel Casertano. Non c’è pace per la parrocchia Santa Maria di Costantinopoli a Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino. Sono turbati e addolorati i fedeli delle tre comunità parrocchiali accorpate di Pago, per la partenza di don Sergio, dopo soltanto un anno di servizio nel loro paese. Un sacerdote mite, umile, attento alle situazioni del territorio, vicino alla gente specialmente ai poveri e agli ultimi. Tante le iniziative che il giovane e carismatico prete aveva messo in campo fin da subito nelle tre parrocchie di Pago, Pernosano e Sopravia: l’arrivo della reliquia del cuore di San Camillo de Lellis, la visita periodica alle scuole, i campi in montagna a San Gregorio Matese, la visita quotidiana agli anziani e agli ammalati anche a quelli delle contrade più isolate. Non si è spaventato del carico di lavoro, delle notevoli difficoltà materiali e logistiche, del deserto religioso e sociale nel quale veniva catapultato. Senza risorse umane e senza il sostegno da parte degli altri confratelli si era rimboccato le maniche e in pochi mesi era riuscito con la sua umanità a riguadagnare la fiducia della gente e a riaccendere la fede, puntando tutto sulla semplicità, su un messaggio evangelico sobrio e per nulla affettato, che arrivava direttamente al cuore di tutti. Con la sua azione pastorale moderna aveva contribuito a svecchiare quel clima stantio e clericale e a dare nuova linfa a una Chiesa locale, che non sa catturare più i cuori. In pochi mesi dai banchi vuoti si era passati a celebrazioni affollate, catechesi quotidiane ma a Nola tutto questo non è bastato.

«Quando don Sergio ha annunciato le sue dimissioni abbiamo pianto, adesso ci sentiamo come pecore senza un pastore. Il vescovo Marino peraltro non ha ancora annunciato la nomina del successore. Ci domandiamo il perché di tutto questo. Ci chiediamo pure se il vescovo e il decanato siano stati vicini a don Sergio nei momenti difficili, come fa un padre verso un figlio, come fanno i fratelli tra loro» commenta sconsolata la signora Angela.

Sono confuse e rammaricate le tre comunità parrocchiali di Pago che in quattro anni vedono cambiati ben due sacerdoti. intanto, in città e nell’intero vallo di Lauro divampano le polemiche sui motivi che vi sarebbero dietro il benservito a don Sergio. Ufficialmente non si tratta di un trasferimento ad altro incarico o ad altra parrocchia, ma di “dimissioni” sulle quali però è calato uno stretto riserbo. «A Pago perdiamo veramente un grande sacerdote. Come lui ce ne sono pochi…il prete delle periferie esistenziali, come affermava Papa Francesco, un prete del grembiule come diceva Don Tonino Bello», osserva Enzo Ferraro. «Noi auguriamo il meglio per questo ” poverocristo”. ci auguriamo che possa trovare accoglienza e amore dove andrà soprattutto tra gli altri preti. Non è un sacerdote da mettere a riposo a casa sua a 47 anni, in piena forza e con tante belle iniziative e idee. Ma a noi resta il vuoto che nessuno potrà colmare.Grazie eccellenza mons. Marino per il bene che vuole alla nostra comunità di Pago del Vallo di Lauro» sbotta Giovanni Bortone.