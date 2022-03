Screening e prevenzione, parte il progetto “Help Care”: domani alle ore 12 (giovedì 31 marzo) la presentazione nell’aula consiliare del Comune di San Marzano sul Sarno

Promozione, informazione e sensibilizzazione attraverso attività di prevenzione e screening sui territori comunali di San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno. Questa l’iniziativa dell’associazione di volontariato “La Perla”, in collaborazione con le amministrazioni comunali di San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno, per promuovere la salute per tutti e per tutte le età.

“Help Care”, questo il nome del progetto che avrà il suo culmine a San Marzano sul Sarno. Nei mesi di maggio e giugno saranno effettuati screening nutrizionali oncologici, prevenzione oftaimologica in età pedriatrica, valutazione psicologica e nutrizionale del dibate con annesso sportello sociale, attività di neuromodulazione auricolare per abbassare i livelli ansia nelle malattie croniche come il diabete e attività di tango terapia.

“Fare prevenzione è importante anche per confrontarsi su temi come il diritto alla salute, che deve essere garantito a tutti. Nessuno escluso. Perché un semplice disagio può sfociare in patologia”, hanno detto la sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, e l’assessora alle Politiche sanitarie, Francesca Barretta.

L’iniziativa sarà presentata domani, giovedì 31 marzo 2022, alle ore 12 nell’aula consiliare del Comune di San Marzano sul Sarno.

