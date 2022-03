SAVIANO. Arriva la seconda raccolta Plastic Free in collaborazione con la Consulta  Cittadina Ambientale.

Il giorno 3 Aprile alle ore 9.30 il Comune di Saviano organizza la sua seconda raccolta Plastic Free in collaborazione con la Consulta Cittadina Ambientale.

L’obiettivo è quello di rimuovere la plastica e i rifiuti dall’ambiente per sensibilizzare e per far capire che non abbiamo un secondo Pianeta. Sostenere la raccolta l’Amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento e stipulato un protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato. Tutti si mobiliteranno per pulire questa volta la zona mercato e le strade comunali adiacenti da plastica e rifiuti abbandonati. Il punto è smuovere le coscienze di tutti perché la plastica è diventata lo specchio sociale del consumismo fino a creare un inquinamento la cui portata è seriamente preoccupante. La causa è così nobile e di sostanziale valore sia ambientale che sociale per cui si estende l’invito a tutti quelli che vogliono dare un contributo per essere esempio e per ricordare che la terra è la casa di tutti e va rispettata. Per partecipare basta iscriversi al link e rispettare alcune indicazioni in merito all’evento.

Per qualsiasi problema rivolgersi alla referente Plastic Free, portare con se un paio di guanti oppure una pinza telescopica, portare con se una borraccia d’acqua e se si è minorenni – o se si porta con se un minorenne – scaricare e compilare il modulo che si trova all’interno del link e portarlo il giorno dell’evento.

Insieme per un ambiente più pulito. Clicca qui per partecipare

