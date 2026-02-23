QUADRELLE (AV). Antonio Melissa, un baianese protagonista all’Arena di Verona per la chiusura dei Giochi Milano-Cortina 2026

L’attore e performer irpino Antonio Melissa, originario di Quadrelle (Avellino), continua a distinguersi nel panorama dello spettacolo italiano e internazionale. Nella giornata di ieri ha preso parte alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, andata in scena nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, partecipando come attore all’opera lirica che ha aperto l’evento conclusivo: uno spettacolo solenne che ha celebrato la bellezza, l’opera e lo sport davanti a un pubblico mondiale.

La sua presenza in un contesto di tale prestigio rappresenta un importante riconoscimento artistico e un motivo di orgoglio anche per il territorio di provenienza, portato simbolicamente su un palcoscenico internazionale.

Dalla musica al musical theatre

Il percorso artistico di Melissa affonda le radici nello studio del pianoforte e del canto, discipline che lo hanno portato a esibirsi con diverse cover band e a ottenere riconoscimenti in concorsi canori e manifestazioni nazionali. Successivamente si avvicina alla danza, sviluppando una forte passione per il Musical Theatre, linguaggio scenico che diventerà la sua cifra artistica.

Si diploma presso il Lim – Laboratorio Ials Musical e approfondisce la recitazione all’Accademia di Arti Drammatiche Teatro Senza Tempo, completando la sua formazione con masterclass e laboratori tenuti da importanti professionisti del settore.

Gli esordi e le prime esperienze

Dopo diverse esperienze in cortometraggi, videoclip e programmi televisivi, esordisce come autore, regista e interprete con l’opera “.Zero”. Entra quindi nella compagnia New Generation del musical Forza Venite Gente (regia M. Paulicelli), interpretando il ruolo di capo arabo.

Tra le sue esperienze artistiche spiccano anche:

la regia e la scrittura del musical Snoopy Show

la collaborazione scenica con Ivana Monti ed Enzo Garinei

il ruolo da protagonista nel dramma Around Macbeth, ispirato a Shakespeare

spettacoli di teatro danza ispirati alle opere dantesche

produzioni sperimentali come Silent Movie Ghost di Mino Freda

Attore, docente e sperimentatore

Attore professionista e docente di movimento scenico presso la DAREC, Melissa insegna recitazione alla Danzarmonia Academy di Roma, diretta da Sabrina Moranti, continuando parallelamente la sua attività performativa.

Tra gli impegni teatrali figura anche Amalfi Musical Opera, ulteriore tassello di una carriera in continua evoluzione.

Il successo teatrale di Uomo tra gli Uomini

Nel 2016 è protagonista e aiuto regista del musical Uomo Tra Gli Uomini. Cos’è la santità se non un sì, scritto e diretto da Sabrina Moranti e debuttato al Teatro Sistina di Roma.

Lo spettacolo racconta l’incontro di alcuni amici riuniti dopo vent’anni durante la veglia funebre di Giovanni Paolo II. Attraverso i loro ricordi emergono ferite, errori e tentazioni, mentre la storia contemporanea si intreccia con il pontificato del Papa polacco.

L’opera esplora tre dimensioni narrative: la realtà dell’uomo, la seduzione del male e la dimensione storica legata alle azioni di Giovanni Paolo II. In questo intenso affresco teatrale, Antonio Melissa interpreta il Male, figura simbolica e disturbante attraverso cui emerge il valore del bene.

Un artista in continua ascesa

Dalla formazione musicale alla sperimentazione scenica, dalla regia alla didattica, Antonio Melissa rappresenta una figura poliedrica del teatro contemporaneo. La recente partecipazione alla cerimonia conclusiva dei Giochi Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona conferma il suo percorso artistico in crescita e la capacità di portare il teatro musicale italiano su palcoscenici di rilevanza mondiale.