NOLA. Masullo-Theti – Formazione ed orientamento: robotica e chirurgia. Le quinte classi dei Settori tecnologico incontrano Francesco Molinaro

(Flash back in presa diretta Paola Esposito, V C ^ Informatica)

Mercoledì 13 Aprile u.s., nella Sala Conferenze “Francesco Vecchione” del Masullo-Theti di Nola, si è svolto on line l’incontro-dibattito con Francesco Molinaro, Professore Associato di Chirurgia Pediatrica

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze

Università di Siena, Policlinico Santa Maria alle Scotte.

Hanno partecipato all’ evento le classi quinte del settore tecnologico, nello specifico: 5^A cat, 5^A inf, 5^A tel, 5^B inf, 5^Cinf e 5^A bio, con i rispettivi docenti sostenitori dell’iniziativa: Napolitano Patrizia, Falco Concetta, Manna Michele, Nappi Aniello, Sciorio Giovanni, AuriemmaAnna Maria, Nappi Antonio, Tortora Giuseppina, Anzisi Antonietta, con il supporto tecnico della. prof.ssa Maria Scafuro, animatrice digitale; coordinatrice dell’evento e moderatrice del dibattito la prof.ssa Susy Barone.

In apertura la D.S., prof.ssa Elisa De Luca, ha ringraziato il professore Molinaro per la sua disponibilità, sottolineando l’importanza di buoni esempi, di modelli positivi, di cui i giovani necessitano. “Dopo cinque anni di percorso scolastico –ha evidenziato- i ragazzi hanno bisogno di capire da quale parte vogliono stare, se dalla parte di chi utilizza le proprie conoscenze e competenze per distruggere, o dalla parte di chi, come il professore, vuole aiutare gli altri”.

La Dirigente De Luca ha anche ringraziato il prof. Giovanni Sciorio, cugino del prof. Molinaro, grazie al quale è stato possibile stabilire questo contatto. Il prof. Sciorio si è detto molto orgoglioso di tale illustre parentela, visto anche che entrambi, pur se in ambiti diversi,“portano avanti importanti ideali trasmessi dall’universo famiglia”.

A seguire, il professor Francesco Molinaro, con una presentazione in powerpoint, ci ha mostrato per grandi linee il suo percorso formativo e professionale, da Caserta a Siena, “attraverso il mondo”, tenendo sempre presente la sua mission.Abbiamo così potuto capire quanto la passione, lo studio, l’impegno, il sacrificio, la professionalità siano le note distintive della sua carriera.

Si è poi soffermato su alcuni suoi interventi, facendo riferimento a particolari tecniche chirurgiche come la chirurgia robotica, molto complessa, la cui utilizzazione necessita di una equipe altamente specializzata. Un tema questo di grande interesse per noi alunni del settore tecnologico che abbiamo potuto rivolgere al professore alcune domande in merito alla tecnologia applicata alla medicina, all’utilizzo della stampante 3d in campo chirurgico,alla chirurgia robotica, alla chirurgia fetale e al self control, fondamentale per i medici che devono imparare a gestire i propri sentimenti in situazioni di emergenza, nei confronti di pazienti, spesso anche nati da poche ore.

Altro focus della relazione è stato il diritto alla salute, in particolare alla salute dei bambini che costituiscono il nostro futuro.Il professore Molinaro ha sottolineato quanto importante sia il diritto alla vita, alla salute,e, soprattutto per un bambino, il diritto al gioco.“È fondamentale che le camere dei bambini all’interno degli ospedali siano accoglienti, colorate,decorate con immagini di cartoni animati, per mettere a proprio agio i piccoli pazienti, rendendo meno pesante la loro degenza”.Ci ha parlato dei metodi adottati per far sì che essi vivano l’ospedalizzazione con minore ansia, dai videogiochi utilizzati nella fase antecedente l’anestesia, fino alla clown terapia. Ci ha descritto il progetto storytelling, il racconto come terapia, con il testo “Le avventure del signor Siè” un mondo incantato e di fantasia, dove i simboli delle contrade di Siena diventano i protagonisti di una favola tutta senese, un libro ideato dalla UOC Chirurgia Pediatrica dell’Azienda ospedaliero- universitaria senese, diretta dal professor Mario Messina. Un racconto nato dalla mente di Letizia Gettatelli, in collaborazione con Francesco Caratelli e con le immagini del fumettista Alessandro Pianigiani. I disegni e il testo di questo libro sono riportati sul muro dell’ospedale senese, nel percorso che il bambino deve effettuare per raggiungere la sala operatoria, dando spazio alla fantasia che costituisce un’ancora di salvezza per tutti, grandi e piccoli.

In chiusura l’intervento della prof.ssa Patrizia Napolitano, referente Unicef nella zona nolana, la quale ha detto di condividere totalmente le riflessioni del professore Molinaro, con rilievo particolare per i diritti dei bambini. E va notato che nell’ambito delle Istituzioni scolastiche operanti sul territorio il Masullo–Theti coopera attivamente con l’ Unicef e le sue iniziative di sensibilizzazione sociale e culturale.

Infine la prof.ssa Susy Barone, nel ringraziare tutti per la partecipazione, ha invitato noi giovani ad acquisire piena consapevolezza delle opportunità a nostra disposizione, spronandoci a seguire i nostri sogni con passione, senso del dovere e assunzione di responsabilità, fondamentali per un futuro migliore.

