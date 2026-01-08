Le 5 varietà di amarilli più diffuse in Europa

L’amarillo, conosciuto anche come Hippeastrum, è una delle bulbose ornamentali più apprezzate al mondo. In Europa la sua popolarità è cresciuta enormemente grazie alla bellezza dei suoi fiori grandi, colorati e spettacolari, che sbocciano in inverno o all’inizio della primavera, quando pochi altri fiori riescono a regalare lo stesso impatto visivo.

Nonostante venga spesso confuso con la vera Amaryllis belladonna originaria del Sudafrica, l’amarillo coltivato in Europa appartiene quasi sempre al genere Hippeastrum, nativo del Sud America. Negli anni sono state selezionate e diffuse numerose varietà, ma alcune sono diventate particolarmente popolari per la loro adattabilità e la varietà cromatica.

Scopriamo insieme le cinque varietà di amarilli più diffuse e amate nei giardini e nelle case europee.

Amaryllis “Red Lion”

Il Red Lion è forse la varietà più iconica e coltivata in Europa. I suoi fiori, grandi e intensamente rossi, rappresentano l’immagine classica dell’amarillo ed evocano eleganza e passione.

Si adatta molto bene alla coltivazione in vaso, sia in ambienti interni che in serre, ed è spesso utilizzato come fiore natalizio grazie alla sua fioritura invernale. La facilità di coltivazione e la resa spettacolare lo rendono la prima scelta per chi si avvicina al mondo degli amarilli.

Amaryllis “Apple Blossom”

L’Apple Blossom è una varietà delicata e raffinata, caratterizzata da fiori bianchi con sfumature rosa pastello. La sua eleganza la rende una delle varietà preferite per decorazioni floreali e regali primaverili.

In Europa è apprezzata soprattutto per l’armonia dei colori e per il portamento elegante dei suoi steli. Resistente e longeva, questa varietà riesce a rifiorire per più stagioni consecutive se curata correttamente.

Amaryllis “Minerva”

L’Amaryllis Minerva è celebre per i suoi fiori bicolori, con petali rossi bordati di bianco e una gola verde brillante al centro. Questo contrasto cromatico dona un aspetto scenografico e originale, ideale per chi desidera un tocco vivace nei propri ambienti.

In Europa, la varietà Minerva è molto diffusa sia nelle case che nei giardini, ed è spesso utilizzata nelle composizioni natalizie grazie alla combinazione di rosso e bianco, che richiama i colori delle feste.

Amaryllis “Christmas Gift”

Il Christmas Gift è una varietà a fiori bianchi puri, simbolo di purezza e raffinatezza. Le grandi corolle candide lo rendono perfetto per decorazioni eleganti, sia in vaso che come fiore reciso.

In Europa è molto richiesto nel periodo natalizio e invernale, soprattutto perché porta luminosità e freschezza negli ambienti interni durante i mesi più bui. È considerato uno degli amarilli più eleganti e intramontabili.

Amaryllis “Clown”

Tra le varietà più originali e allegre troviamo il Clown, caratterizzato da petali bianchi attraversati da striature rosse. Il suo aspetto variegato e vivace ricorda una caramella natalizia e dona subito un tocco festoso.

In Europa è una varietà molto popolare nelle collezioni private e nei vivai, amata per la sua unicità e per la capacità di distinguersi da tutte le altre tipologie di amarilli. È ideale per chi desidera un fiore ornamentale fuori dal comune.

Conclusione

Gli amarilli sono fiori che uniscono bellezza, eleganza e varietà cromatica, rendendosi protagonisti dei giardini e delle decorazioni floreali in tutta Europa. Dalla passione del Red Lion alla raffinatezza del Christmas Gift, passando per i contrasti vivaci del Minerva e la delicatezza dell’Apple Blossom, ogni varietà offre emozioni diverse ma sempre spettacolari.

Che si scelga di coltivarli in vaso all’interno della casa o in giardino, gli amarilli restano una delle bulbose più amate, capaci di regalare fioriture sorprendenti anno dopo anno.