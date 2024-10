Come convertire il testo dell’immagine in contenuto modificabile: i 3 modi migliori

Incontriamo molte immagini durante le nostre normali sessioni di navigazione online. A volte, ci imbattiamo in immagini che contengono informazioni preziose che vorremmo salvare e utilizzare come riferimento nel nostro lavoro o nei nostri progetti. Tuttavia, la maggior parte degli utenti online non sa come convertire rapidamente le immagini in testo modificabile senza digitare manualmente il testo dalle immagini.

Fortunatamente, ci sono diversi modi attraverso cui si può effettuare la conversione da immagine a testo senza sforzo e senza pagare un solo centesimo. Sembra fantastico, non è vero?

In questo post del blog, vi faremo conoscere tre metodi che vi permetteranno di estrarre testo dalle immagini come un professionista. Esploriamoli in dettaglio di seguito:

I migliori metodi semplici per estrarre testo dalle immagini

Ci sono tre modi di cui parleremo. Il primo metodo prevede l’uso di imagetotext.info, un convertitore online di immagini in testo, il secondo metodo parla dell’impiego di Google Lens e il terzo metodo utilizza un’applicazione mobile.

Tutti questi metodi sono testati e comprovati. Inoltre, non dovrai pagare nulla per poter estrarre testo da uno qualsiasi di questi metodi.

Metodo n. 1: un convertitore OCR online

Per estrarre il testo dalle immagini tramite questo metodo, dovrai trovare uno strumento online basato su OCR. Tra tutti gli strumenti che abbiamo testato, imagetotext.info sembrava essere efficace e accurato per convertire le immagini in testo modificabile. La cosa che mi ha fatto scegliere questo strumento è che non prevede alcuna procedura di registrazione e può gestire immagini contenenti testo in più lingue. Di seguito sono riportati i passaggi che dovrai eseguire per trasformare le immagini in file di testo tramite questo strumento.

Accedi allo strumento online

Carica l’immagine che vuoi convertire in testo. Puoi anche usare la funzione drag-and-drop o inserire l’URL dell’immagine se è ospitata sul web.

Fare clic sul pulsante ”Converti”.

Lo strumento impiegherà alcuni secondi per elaborare l’immagine e fornirti il testo estratto. Copia o scarica l’output, a seconda delle tue preferenze.

Tutti i passaggi sono semplici, non è vero? Vi portiamo un esempio concreto di Imagetotext.info che estrae testo da un’immagine.

Inseriremo l’immagine seguente per vedere come va.

La nostra immagine di input:

Output dello strumento:

Come puoi vedere nello screenshot qui sopra, lo strumento estrae accuratamente il testo dall’immagine fornita senza saltare una sola parola. Poiché questo strumento è gratuito e non richiede agli utenti di creare un account per procedere, può essere il tuo strumento di riferimento per l’estrazione da immagine a testo.

Metodo n. 2 – Google Lens

Questo è un altro modo che gli utenti possono scegliere. È anche semplice e facile come imagetotext.info. Scopriamo cosa serve per convertire le immagini in testo usando questo metodo.

Cerca su Google.com

Fare clic sull’icona “Cerca per immagine” che appare nella barra di navigazione

Apparirà una nuova opzione, che ti fornirà le opzioni di caricamento: 1) Carica dal dispositivo, 2) opzione trascina e rilascia, e 3) incolla l’URL dell’immagine. Scegli l’opzione che più ti si addice.

Potrai copiare il testo presentato nell’immagine nel momento in cui carichi l’immagine. Copia semplicemente il testo e incollalo in un blocco note o in un’altra app di elaborazione testi come MS Word.

Congratulazioni, hai estratto con successo il testo dall’immagine.

Di seguito è riportato uno screenshot che mostra come copiare il testo da un’immagine tramite Google Lens.

Abbiamo inserito la stessa immagine sopra usata nel primo metodo. Quindi, questo è un altro metodo che puoi considerare per tutte le tue conversioni da immagine a testo. Sebbene sia un po’ disordinato rispetto al primo metodo, fa il suo lavoro in modo accurato.

Metodo n. 3 – App mobile

Il terzo e ultimo metodo prevede l’utilizzo di un’app mobile. Per questo, devi avere un dispositivo mobile. Questo passaggio richiederà di seguire una lunga procedura. Ma la cosa migliore di questo metodo è che può funzionare offline. Supponiamo che tu abbia un’immagine archiviata sul tuo dispositivo e che tu voglia convertirla in testo, apri l’app sul tuo telefono ed estraila senza una connessione Internet attiva.

Se non hai installato alcuna app del genere sul tuo dispositivo, dovrai seguire i passaggi indicati di seguito.

Apri il Play Store. Se utilizzi un dispositivo Android, vai su Google Play Store. Ma se hai un dispositivo Apple, vai su Apple App Store.

Cerca ”OCR image to text” e si apriranno molti risultati. Scegli e installa quello che meglio si adatta alle tue esigenze.

Dopo l’installazione, apri l’app sul tuo dispositivo mobile e carica l’immagine.

Fare clic sul pulsante ”Converti”.

Lo strumento impiegherà alcuni secondi per eseguire la conversione dall’immagine al testo.

Di seguito è riportato lo screenshot dell’app scelta casualmente e sviluppata da Firehawk .

Come puoi osservare nello screenshot qui sopra, l’app ti consente di copiare, condividere, salvare e tradurre il testo estratto. Questo metodo è ideale per coloro che hanno bisogno di eseguire regolarmente l’estrazione di immagini in testo in movimento.

Parole finali

Abbiamo discusso i tre metodi più semplici per estrarre testo dalle immagini. Non ti costerà nulla provarne nessuno. La maggior parte degli utenti online preferisce usare il primo metodo che prevede un convertitore online da immagine a testo perché è veloce, gratuito e semplice. Puoi anche prendere in considerazione gli altri due metodi per vedere se soddisfano al meglio le tue esigenze.

Domande frequenti

Quali tipi di formati di immagine possono gestire questi metodi?

Gli utenti possono estrarre testo dalle immagini in tutti i formati più diffusi, come JPG, PNG, JPEG, PDF, ecc. Tuttavia, l’accuratezza e le prestazioni possono variare da un metodo all’altro. Ad esempio, se si desidera convertire un’immagine in formato TIFF, è possibile testare tutti i metodi sopra indicati per vedere quale gestisce con la massima accuratezza.

Esiste una restrizione specifica sul numero di immagini che posso convertire?

Imagetotext.info e Google Lens al momento non hanno restrizioni su quante volte si può estrarre testo da un’immagine. L’app mobile ha delle restrizioni, il che significa che ti consentirà di estrarre testo da immagini limitate, che puoi aggirare passando al piano premium.

Quanto sono accurati questi metodi?

Abbiamo testato questi metodi e li abbiamo trovati accurati ed efficaci nella maggior parte dei casi. Tuttavia, le prestazioni possono variare in base a fattori come la leggibilità del testo, il tipo di font, la risoluzione dell’immagine, ecc. Le soluzioni basate su OCR si stanno evolvendo a un ritmo rapido e non è lontano il giorno in cui vedremo l’OCR fornire una precisione del 100%.