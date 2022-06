Castello di Limatola, inaugura il nuovo “Le Torri” Sunset Rooftop Bar: tra panorama mozzafiato e prodotti d’eccellenza, per rivivere la bellezza senza tempo della fortezza sannita

Dare nuova vita alla suggestiva terrazza del Castello di Limatola con un nuovo spazio pensato per vivere in pieno relax e divertimento l’Estate 2022: prende forma così “Le Torri” Sunset Rooftop bar che apre le porte al pubblico venerdì 10 giugno (ore 19) tra mixology di classe, cocktail innovativi, champagne e non solo.A due passi dalla Reggia di Caserta (solo 8 km), collocato proprio al confine tra il Sannio e il Casertano, il Castello di Limatola si trova a guardia della valle solcata dal fiume Volturno: dalla sua terrazza con panorama mozzafiato si può ammirare il massiccio del Taburno, il monte Maggiore, i monti Tifatini e il paradisiaco Matese. Creata per offrire un’esperienza sensoriale diversa dal solito, “Le Torri” Sunset Rooftop Bar è un concept bar di nuova generazione che coniuga la bellezza senza tempo della fortezza medievale con il design ricercato e raffinato degli spazi arredati da Piera Sgueglia, figlia di Stefano e Pina Martone che hanno restituito nuova dignità alla dimora storica già dal 2010. Non mancherà una scelta musicale di alto profilo con proposte internazionali e momenti di food experience.

La terrazza è anche un’occasione in più di intrattenimento per gli ospiti del castello medievale – dotato anche di dieci camere arredate con mobili d’epoca – che potranno sperimentare tutte le sfumature possibili del gusto attraverso originali drink, signature cocktail, alternative green, una carta dei vini d’eccellenza e finger food dai sapori territoriali.

CURIOSITÀ:

Le sue mura hanno custodito le vicende delle famiglie degli Angioini, Aragonesi, Sanseverino, sono state il palcoscenico dei fasti del ’700 e testimoni del soggiorno strategico di Garibaldi. Nei secoli vi hanno dimorato donne potenti come la Duchessa Margherita De Tucziaco, la leggiadra Contessa di Caserta Anna Gambacorta e la coltissima Contessa Aurelia D’Este. Il Castello, da sempre dimora di pregio, è stato restituito al suo antico splendore, grazie all’opera di restauro svolta dalla Cosystem Srl della famiglia Sgueglia, proprietaria della struttura. In un’ ala del Castello è allestita la Mostra “Il Castello di Limatola e la Battaglia del Volturno”. L’esposizione pittorica narra degli avvenimenti del 1° Ottobre 1860, tra i più significativi dell’epopea garibaldina. Il Castello di Limatola è anche un polo museale dedicato all’ artista cinquecentesco Tolentino, infatti, oltre al suo affresco presente nella torre, si aggiunge un Polittico commissionato nel 1527 dalla Famiglia Gambacorta. L’importante testimonianza sarà ospitata tra le mura della fortezza in attesa della definitiva sistemazione nel Museo Diocesano di Caserta.

Le Torri Sunset Rooftop Bar del Castello di Limatola

via Castello, 1 – 82030 Limatola (BN)

Tel. 0823484143

