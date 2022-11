AVELLINO, ITALEXIT DICE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE ATTRAVERSO UNA NOTA DELLE ISCRITTE, CANDIDATE, ATTIVISTE E SIMPATIZZANTI

“In questi giorni si focalizza l’attenzione sulla lotta alla violenza, di ogni forma e carattere, ai danni delle donne.

Noi di Italexit condividiamo questo messaggio come anche la certezza che ogni giorno questa tematica va affrontata e dibattuta.

Crediamo sia importante fare fronte comune e supportare ogni possibile iniziativa sul territorio in favore delle donne.

Da parte nostra siamo disponibili a qualsiasi confronto al fine di contribuire a portare avanti un messaggio di non violenza e tutela di ogni donna, ovunque.

I dati di questo 2022 sono a dir poco allarmanti e devono far riflettere tutti noi sull’importanza di una cultura da garantire a tutti, a partire dalla giovane età relativamente al rispetto da garantire per ogni donna.

Non dimentichiamo che si dovrebbe anche discutere su un tipo di violenza non fisico, ma più subdolo, che, in ambìto lavorativo, sia aziendale (pubblico e privato) che relativo alla libera professione, si sta silenziosamente affermando: le donne sono sempre più costrette a scegliere tra la professione e la famiglia, in quanto poco tutelate per la maternità, soprattutto dalle aziende che pongono sempre più condizioni nei contratti (ad esempio, quella di non usufruire della maternità o di non avere figli).

Nel mondo della globalizzazione, che richiede sempre di più un lavoratore dipendente dall’azienda o dalla multinazionale, non c’è posto per la maternità e per la famiglia, purtroppo.

Sui casi di violenze sosteniamo anche la necessità di un inasprimento delle pene per i colpevoli.

Intanto ribadiamo la nostra apertura a ogni confronto sul tema, per il bene delle donne e delle famiglie.”