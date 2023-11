Tragedia sulla SS110: Quattro Morti e Tre Feriti Gravi in un Violento Incidente

Nel tardo pomeriggio di lunedì 27 novembre, un terribile incidente stradale ha sconvolto la Strada Statale 110, nei pressi di Mottola, provincia di Taranto. La collisione, avvenuta all’imbocco di una galleria, ha coinvolto una Fiat Multipla e un minivan, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico: quattro vittime e tre feriti gravi.

Secondo le prime informazioni, tutte le persone coinvolte nell’incidente sarebbero militari. Cinque di loro viaggiavano a bordo della Fiat Multipla, mentre due si trovavano nel minivan. L’impatto è stato così violento che ha causato la morte immediata di quattro persone e gravi ferite alle altre tre.

Il luogo dell’incidente è stato immediatamente preso in consegna dalle autorità competenti, con l’intervento del personale del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’incidente per comprendere le cause che hanno portato a una tragedia così devastante.

L’incidente ha provocato non solo il dolore delle famiglie coinvolte ma anche notevoli disagi alla circolazione stradale. La presenza delle autorità sul luogo dell’incidente ha causato rallentamenti e traffico in tilt, con conseguenti disagi in entrambi i sensi di marcia.