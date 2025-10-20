Mugnano del Cardinale (AV) – Agroalimentare: I Carabinieri denunciano un artigiano.

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno posto in essere una serie di controlli nel settore agroalimentare, che hanno portato al deferimento di un artigiano 62 enne, dedito alla lavorazione dei dolciumi.

Nello specifico i militari, hanno accertato che presso una pasticceria nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), erano depositati da circa un anno, numerosi contenitori di olii esausti, provenienti dalla lavorazione artigianale.

Durante i controlli sono state riscontrate, da parte dell’ASL di Avellino, numerose carenze igienico sanitarie per le quali venivano impartite diverse prescrizioni.

Alla luce delle violazioni accertate, i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il titolare dell’attività commerciale.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della salute dei consumatori.