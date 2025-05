Incendio al CIS di Nola: coinvolta la GESCO, azienda di riferimento nella grande distribuzione

NOLA – Un incendio si è sviluppato nelle scorse ore all’interno del CIS di Nola, coinvolgendo alcuni locali commerciali. Tra le aziende interessate figura anche la GESCO, realtà con una consolidata esperienza pluriennale nella grande distribuzione, conosciuta per la varietà e la qualità dei suoi prodotti.

La GESCO. opera in molteplici settori merceologici, con un’attenzione particolare al comparto natalizio, per il quale dispone di una sala espositiva di circa 1000 mq.

Oltre al settore natalizio, l’azienda propone una ricca offerta di articoli da regalo, peluche, gadget, prodotti per ufficio e scolastica con i migliori marchi di tendenza. Di rilievo anche la presenza nel comparto dolciario, dove vanta un ampio portafoglio clienti, fornendo materiali come sorprese, fiori, incarti e tutto l’occorrente per la realizzazione delle tradizionali uova di Pasqua.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando per domare le fiamme, quello che preoccupa di più è la densa nube di fumo che ha interessato l’area nolana fino al mandamento baianese.