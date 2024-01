Forino (Av): Acquedotto Augusteo. Continuano le ricerche da parte dei maggiori esperti tra cui i Dottor Ferrari, Bocchino e Cutolo attendendo il Convegno Regionale di Aprile

Sono davvero ad una fase cruciale i sopralluoghi, le ricerche sull’ antico tracciato dell’ Acquedotto Augusteo passante per Forino. Anni di ricerca che parrebbero essere giunti ad un punto di vera svolta. Il segnale che va in questa direzione è l’ intensificazione dei sopralluoghi da parte dei Professori Speleologici che anche ieri si sono dati appuntamento in quel di Forino per intrecciare notizie di studio e notizie sul ” campo”. Così che i conosciutissimi speologici di fama nazionale ed internazionale quali i dottor Graziano Ferrari, Raffaella Lamagna , Berardino Bocchino , Rossana D’ Arienzo , Angelo Cutolo nonché l’ Avvocato Antonio Carpentieri che da anni segue le vicende irpine dell’Acquedotto Augusteo, si sono riuniti in un’ intensa attività di ricerca visiva , di misurazione , di calcolo, seguendo e tracciando il percorso , i pozzi riferibili al tracciato dell’ Acquedotto, nonché agli ulteriori approfondimenti teorici che potrebbero finalmente e definitivamente riportare alla luce questa celeberrima e famosissima opera idraulica di epoca romana. Anche le Associazioni Cocceius di cui il Professor Ferrari è Presidente , il Gruppo di Ricerca “9999 Passi sulla Via Campanina” di cui fanno parte anche il Professor Bocchino, l’Avvocato Carpentieri, il dottor Cutolo sono in fermento, ma mantengono una certa circospezione visto che il tratto dell’ Acquedotto Augusteo passante per Forino sembrerebbe essere il più ostico, il più complicato da esplorare viste le grosse profondità dove dagli studi sembrerebbe passare. Ma come si suol dire, proprio per questo che la difficile impresa continua a stuzzicare ancor più questi grandi studiosi, nonché l’Amministrazione Comunale di Forino con il Sindaco Olivieri e l’ Assessore Apuzza che dall’ incontro avuto ieri con questo team di esperti, hanno abbracciato con entusiasmo e convinzione questo progetto.

Intanto nel mese di Aprile in un Convegno a base regionale che probabilmente sarà svolto nella sede del Comune di Forino, verranno divulgati a stampa e cittadini, i primi dati scientifici e di ricerca portati avanti fino adesso. Sempre che prima di quella data non possa giungere qualche ulteriore e nuova sorpresa, qualche nuova ed ulteriore novità come qualche scatto fotografico che possa dare ulteriore bellezza a tutto questo splendore. Daniele Biondi