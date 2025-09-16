Cicciano festeggia i 50 anni di Annamaria Sirignano

CICCIANO – Giornata di festa per Annamaria Sirignano, che oggi spegne 50 candeline. Professoressa di scuola primaria, residente proprio a Cicciano, Annamaria è conosciuta e stimata per il suo impegno nella scuola e per la sua partecipazione attiva alla vita pubblica del territorio.

Coordinatrice della Lega a Camposano e collaboratrice dell’onorevole Carmela Rescigno, porta avanti da anni con passione e dedizione il suo ruolo di cittadina attenta ai bisogni della comunità.

Accanto a lei, in questo giorno speciale, il marito Antonio Capolongo, la famiglia e gli amici più cari, che le hanno riservato un abbraccio carico di affetto.

Alla professoressa Sirignano gli auguri più sinceri per i suoi 50 anni: che questo traguardo rappresenti l’inizio di una nuova stagione ricca di soddisfazioni, successi e serenità.