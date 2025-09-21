Baiano, i genitori della Scuola dell’Infanzia: bambini con magliette della bandiera di Gaza per dire no alla violenza

In occasione dello sciopero previsto per domani, i genitori dei bambini della sezione E della Scuola dell’Infanzia del plesso di Baiano parteciperanno simbolicamente allo sciopero, facendo indossare ai bambini magliette recanti la bandiera di Gaza. Questo gesto intende denunciare con forza le atrocità in corso e condannare fermamente ogni forma di violenza contro la popolazione civile, in particolare contro i più piccoli.

Questo gesto nasce dal bisogno urgente di educare fin da ora i nostri figli alla consapevolezza, alla giustizia e alla solidarietà. I bambini devono sapere che nel mondo esistono ingiustizie, ma anche che esistono persone che le combattono. Devono imparare che ogni vita ha valore, che ogni bambino ovunque sia nato ha diritto a essere protetto, a essere amato, a crescere in pace.

Non si tratta di strumentalizzare l’infanzia, ma di proteggerla anche attraverso la verità. Come genitori, sentiamo il dovere di alzare la voce, di non restare indifferenti, di trasmettere ai nostri figli il coraggio di essere umani.

Invitiamo tutte le famiglie, le educatrici e la società civile a unirsi a questo messaggio: perché il silenzio non sia complice, e perché l’infanzia sia sempre difesa, ovunque.