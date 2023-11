Scomparso nei Monti del baianese: Intense ricerche per ritrovare un uomo di 54 anni

Dal primo pomeriggio di oggi, sabato 18 novembre 2023, sono in corso le ricerche per ritrovare un uomo di 54 anni, residente nel mandamento, che non è rientrato a casa dopo essersi recato in montagna per una giornata di ricerca dei funghi. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali e dei soccorritori, che stanno lavorando con impegno per trovare l’uomo scomparso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto un elicottero dei Vigili del Fuoco, insieme a una squadra a terra appartenente allo stesso corpo, supportata anche da volontari locali. Le operazioni di ricerca sono in corso e si spera di ottenere notizie positive al più presto.

Continueremo a seguire gli sviluppi della situazione e forniremo ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.