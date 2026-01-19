Bassa Irpinia, medico non iscritto all’Albo e sconosciuto al Fisco: scatta la denuncia della Guardia di Finanza

I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano hanno scoperto uno studio medico abusivo al termine di un’attività ispettiva avviata nei confronti di una professionista del settore sanitario.

Dalle verifiche è emerso che una dottoressa laureata in Medicina esercitava l’attività professionale senza la necessaria iscrizione all’Albo dei Medici e in assenza di partita IVA, risultando di fatto completamente sconosciuta al Fisco. L’intervento delle Fiamme Gialle ha consentito di portare alla luce uno studio medico “fantasma”, perfettamente allestito all’interno di un’abitazione privata ma privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria e amministrativa richiesta dalla normativa vigente.

Durante le operazioni ispettive, i finanzieri si sono trovati di fronte a un vero e proprio ambulatorio completo, dotato di sofisticate strumentazioni elettromedicali professionali e di ingenti quantitativi di prodotti farmaceutici, tutti detenuti senza le prescritte autorizzazioni.

L’attività investigativa ha fatto emergere gravi indizi di reato a carico della responsabile, che esercitando al di fuori dei circuiti legali avrebbe realizzato una concorrenza sleale nei confronti dei professionisti regolarmente abilitati e, soprattutto, avrebbe esposto i pazienti a un potenziale rischio per la salute, privandoli delle tutele garantite dalla legge.

Alla luce degli elementi raccolti, la donna è stata deferita a piede libero all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto e punito dall’articolo 348 del Codice Penale. Lo studio medico, insieme alle attrezzature e ai farmaci rinvenuti, è stato sottoposto a sequestro.

L’operazione testimonia l’impegno costante della Guardia di Finanza, che non si limita alla tutela delle entrate dello Stato ma opera anche come polizia economico-finanziaria a salvaguardia della salute dei cittadini e del corretto funzionamento del mercato dei servizi.

Si precisa che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagata potrà essere definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.