FLUMERI. Accoglienza ai bambini del SAHARAWI in visita al paese

Ieri 16 agosto in occasione delle festività locali dedicate a San Rocco, sono giunti a Flumeri i Bambini Saharawi, ospitati come nelle altre occasioni, presso la famiglia Lena/ Andreottola, nei loro locali di via Olivieri.

Ad accoglierli, oltre ad una rappresentanza di bambini flumeresi accompagnati dai loro genitori, c’erano anche : Angelo Lanza ( Sindaco di Flumeri ) e Angela Masucci ( Assessore alle attività sociali del Comune di Flumeri ).

I coniugi, Filomena Andreottola ( Insegnate e membro dell’ Associazione Vita di Ariano Irpino ) aderente a sua volta al CSV Irpinia Sannio ETS, e, Angelo Lena noto professionista ( Medico di base ) , dedicano parte del loro tempo libero al volontariato, e l’ evento di ieri ne è la dimostrazione palese.

Si è subito, instaurata una comunanza tra i Bambini locali e i Bambini Saharawi, fatta propria di quella educazione interculturale, che si sta manifestando a Flumeri, partendo dalla scuola dell’infanzia e primaria.

A tal uopo, riportiamo, una dichiarazione dell’Assessore Angela Masucci : “ l’ incontro di ieri con i bambini del saharawi ha segnato un momento importante nella nostra comunità perché ha evidenziato che la sensibilità , la condivisione e l’integrazione sono valori insiti nei cuori dei nostri bambini, che con amorevole spontaneità hanno deciso di donare , accogliere e aiutare dei bambini più sfortunati di loro. Raccogliendo anche dei soldi vendendo disegni e donato materiale scolastico. I più sinceri ringraziamenti, da parte mia e del Sindaco Lanza, a quanti si adoperano affinché questi momenti di pace e unione diventino sempre più vicini e presenti nella nostra comunità. Ai bambini saharawi e ai nostri bambini i più affettuosi auguri per un futuro ricco di speranza, amore, pace e rispetto reciproco ”.

Per cui, ben vengano questi eventi di multiculturalità, portati avanti dai coniugi Lena/Andreottola, fatta anche di solidarietà che non ha confini.